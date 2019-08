Bartolomeo e Guendalina Scavia, marito e figlia Anna Mazzamauro/ “Oggi sono single”

Anna Mazzamauro, celebre volto della signorina Silvani negli iconici film di Fantozzi, è stata sposata con Bartolomeo “Mimmo” Scavia, architetto, scenografo e costumista italiano con il quale ha avuto una figlia, Guendalina, nata nel 1970. Scavia, in particolare, ha lavorato con me sceneggiatore in numerose pellicole, fra le quali “Anno zero – Guerra nello spazio”, di Alfonso Brescia, “Duri a morire”, di Joe D’Amato e “L’ultimo cacciatore” di Antonio Margheriti. In una recente intervista concessa a Vieni da me, la Mazzamauro ha parlato della sua vita sentimentale e di sua figlia, ripercorrendo il suo rapporto con la maternità e la necessità di conciliare il ruolo di mamma e quello professionale. “Lei era piccola e io già facevo l’attrice, mi guardava con un’aria un po’ stranita”, ha ricordato la Mazzamauro. “Io non le ho mai dato gli omogeneizzati – ha poi aggiunto – ma volevo fare tutto io per lei”.

“SONO STATA UNA MADRE PRESENTE, MA CON FATICA”

“E’ stupenda mia figlia, bellissima. Mi chiedo come ho fatto ad avere una figlia così”. Ha parlato così Anna Mazzamauro riferendosi alla figlia avuta dal suo matrimonio con Bartolomeo Scavia. Nelle sue parole, anche il ricordo di una maternità segnato da numerose assenze, senza però mai far mancare tutto il supporto di cui una madre è capace: “Sono stata presente, ma con fatica – ha spiegato l’attrice – Il mio lavoro comunque mi ha tenuta spesso lontana da casa. Avrei dovuto sacrificare tutta me stessa per la mia famiglia rinunciando al lavoro?”. E a quanto pare la formula ha funzionato: in una intervista rilasciata a Vanty Fair l’attrice non ha nascosto tutta la sua soddisfazione da mamma: “Io ho una figlia soltanto. Mi è riuscita così bene che non ho osato farne un’altra”; un sentimento che riesce ad appagarla appieno: “Riverso tutto l’amore su mia figlia, una giovane donna, in gamba, con la sua vita e il suo matrimonio. Perché nella vita abbiamo bisogno di amare”, ha rivelato alla Gazzetta di Parma.

“OGGI SONO SINGLE, NON CERCO L’AMORE”

E l’amore? Dopo il matrimonio con Bartolomeo Scavia, Anna Mazzamauro è sola da 15 anni e a quanto pare non è alla ricerca dell’amore: “Adesso non c’è e neanche lo cerco”, ha spiegato in una recente intervista concessa alla Gazzetta di Parma. “Da quando è morto il mio compagno – ha aggiunto – ho preferito restare single. Non mi chiedere chi era, perché non era “famoso”, se non per me. In generale – ha ricordato l’ex signorina Silvani – sono stata una donna molto amata e ho molto amato, ho sofferto tanto e tanto ho fatto soffrire, che poi è la storia di tutte le donne”. Il suo cuore è rimasto però indelebilmente segnato dalla morte dell’uomo che ha amato più di se stessa: “Ho conosciuto quello che è stato il compagno della mia vita – ha ricordato l’attrice con nostalgia – abbiamo passato 25 anni insieme e adesso non c’è più. Me lo domando ancora: perché non c’è più?”.



