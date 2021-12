Bartolomeo Pepe, ex M5s no vax intubato in terapia intensiva/ “Situazione critica”

Bartolomeo Pepe ricoverato in terapia intensiva per Covid. L’ex senatore del Movimento 5 Stelle versa in gravi condizioni all’ospedale Cutugno di Napoli. Contagiatosi nei giorni scorsi, il politico campano no vax è in ospedale da sabato 18 dicembre. Stando a quanto riportato da Il Mattino, è attualmente intubato nella terapia intensiva della struttura ospedaliera partenopea in «una situazione molto critica», secondo i medici, i quali lo stanno monitorando e tenendo sotto controllo. Negli ultimi mesi Bartolomeo Pepe si era fermamente opposto alla campagna vaccinale anti Covid. Recentemente ha definito i timori dei cittadini per il Covid come una «ridicola isteria».

BOZZA PNRR IN CABINA DI REGIA: LA RELAZIONE/ 102 obiettivi nel 2022 per 40 miliardi

Eletto con M5s al Senato nel 2013, il senatore Bartolomeo Pepe due anni dopo lasciava il Movimento 5 Stelle per iscriversi al gruppo Autonomie fino alla fine della legislatura. Durante il suo mandato parlamentare provò a organizzare una proiezione del film “Vaxxed”, documentario contro le vaccinazioni, ma poi dovette rinunciare.

M5s, Senato: “espulsione Lezzi e altri 5 non valida”/ “Vanno reintegrati nel gruppo”

BARTOLOMEO PEPE SEDATO E INTUBATO: CONDIZIONI GRAVI

La diagnosi che i sanitari hanno fatto a Bartolomeo Pepe, che si opponeva alla campagna vaccinale contro il coronavirus anche tramite campagne social, è di polmonite bilaterale interstiziale derivata da Sars-CoV-2. Si era recato al pronto soccorso del presidio dell’Azienda dei Colli dopo aver cominciato ad accusare difficoltà respiratorie. Inizialmente sottoposto a ventilazione non invasiva, è stato poi sedato e intubato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Attualmente l’ex senatore no vax è sottoposto a manovre di prono supinazione, cortisone, immunoglobuline e antivirali per provare a fargli superare questa grave compromissione polmonare. Antonio Corcione, primario della Rianimazione dell’azienda dei Colli, preferisce non sbilanciarsi riguardo le condizioni cliniche di Bartolomeo Pepe: «È in una situazione molto critica. Vedremo come evolve nelle prossime ore».

Crisanti "A italiani raccontate cose mai avverate"/ "Vaccinati trasmettono Omicron…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA