Barù a Jessica: “Bella anche senza trucco”/ Poi chiede: “Ma le farfalle fanno s*sso?”

Barù Gaetani, nella Casa del Grande Fratello Vip, si sta avvicinando sempre più a Jessica Selassiè. Presto per parlare d’amore, ma quella barriera che sembrava dividere il cuore del nipote di Costantino della Gherardesca sembra venir meno giorno dopo giorno e i due si dimostrano sempre più affiatati. Del resto, la giovane non ha mai fatto mistero di essere interessata a Barù e colpita dal suo fascino, ma finora aveva dovuto fare i conti con una certa resistenza da parte dell’uomo, che non voleva a tutti i costi avviare una relazione sentimentale nel reality show, così come aveva più volte ribadito nelle settimane precedenti nei collegamenti con lo studio di Alfonso Signorini.

Adesso, tuttavia, qualcosa è cambiato. Il concorrente ha infatti invitato la principessa a sedersi vicino a lui sul divano e, come si evince dai filmati disponibili sul portale ufficiale del format di Canale 5, i due si sono scambiati alcune battute con molta complicità. Lui, in particolare, le ha domandato: “Non ti piaceva Antonio?”. Subito, Jessica, stando al gioco, ha replicato: “No, io non vago come le farfalle”. È stato in questo momento che è uscito tutto il lato comico di Barù, che, senza troppa retorica, ha detto: “Non so se le farfalle siano monogame o no. Non so neanche se facciano s*sso!”.

BARÙ CORTEGGIA JESSICA: “TI SEI TRUCCATA MOLTO BENE, MA SEI BELLA ANCHE SENZA TRUCCO…”

Le telecamere hanno anche ripreso un altro momento di tenerezza tra Barù e Jessica Selassiè. In particolare, i due vip erano seduti a tavola con Delia Duran, Davide Silvestri e Miriana Trevisan, quando l’uomo ha voluto lanciarsi in un complimento diretto alla ragazza: “Io non la volevo criticare, quindi le ho detto ‘sei bella anche senza trucco’, ho scelto le mie parole molto attentamente, anche se ti sei truccata molto bene”.

Emozionata, Jessica ha ringraziato Barù e Miriana Trevisan non ha potuto astenersi dal commentare quanto appena udito: “Mi sto sciogliendo come un ghiacciolo”. Questa volta Cupido avrà fatto centro con la sua freccia?

