Barù a Jessica Selassiè: “Hai scoreggiato?”/ La domanda scatena la bufera sul web

Nuovo capitolo della storia tra Barù e Jessica Selassiè. Dopo aver ribadito a Giucas Casella di non provare niente per la principessa e di vederla solo come un’amica, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha regalato un nuovo siparietto al pubblico del Grande Fratello Vip che, però, ha spaccato il web. “Hai scoreggiato?”, chiede Barù a Jessica che, imbarazzata, nega immediatamente. Barù insiste e la Selassiè replica: “Ma stai scherzando? Non ho parole per quello che dice”.

Un siparietto che è diventato immediamente virale sui social con il pubblico che si è letteralmente spaccato. Da una parte ci sono coloro che puntano il dito contro Barù non gradendo le sue battute e, dall’altra, ci sono quelli che, invece, difendono l’ironia del toscano.

Barù e Jessica Selassiè, fine dell’amicizia?

Il siparietto tra Barù e Jessica Selassiè arriva poche ore dopo la confessione che il toscano ha fatto a Giucas Casella a cui ha ribadito di vedere Jessica solo come un’amica non immaginando un futuro con lei dopo il reality. “Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così […] Non credo proprio che la frequenterò fuori”, ha detto Barù.

Jessica, da parte sua, ha notato un cambiamento nell’atteggiamento di Barù nei suoi confronti e, all’amica Sophie, ha confidato i propri dubbi: secondo la sorella di Lulù, il toscano starebbe seguendo una strategia per arrivare in finale. Sarà vero?

