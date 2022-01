Barù a Jessica Selassiè: “Ti sposo”/ Imbarazzo e sguardi al GF Vip…

In un tranquillo martedì sera, dopo cena, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 si sono riuniti in salotto per giocare, divertirsi e conoscersi ancora meglio. Sono passati quattro mesi da quando i primi vip hanno varcato la famosa porta rossa ed è arrivato il momento di testare i rapporti che sono nati. La curiosità maggiore, però, è intorno ai nuovi inquilini. Gli ultimi ad entrare nella casa sono stati Nathalie Caldonazzo e Barù. Quest’ultimo ha conquistato immediatamente tutti con la sua simpatia, ironia, ma anche con il suo fascino. Sono diverse le donne nella casa che gli rivolgono sguardi sognanti.

Tuttavia, il popolo del web ha notato che, tra tutte le concorrenti, Barù rivolge attenzioni e sguardi particolari a Jessica Selassiè. Tra i due non mancano le frecciatine, gli sguardi e i momenti che trascorrono insieme in cucina. Dopo aver preparato la cena insieme, chiacchierato e riso, Barù e Jessica si sono ritrovati con gli altri concorrenti in salotto per giocare e, per gioco, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare ad una dichiarazione che sta facendo sognare i fan del reality.

Barù: “Jessica ti sposo”. Solo una battuta?

“Tra Jessica, Soleil e Sophie: chi sposeresti, con chi faresti l’amore e chi uccidideresti?”. E’ questa la domanda a cui Barù ha dovuto rispondere nel corso di un gioco orgnizzato durante le ore notturne. “Jessica la sposo”, è stata la risposta di Barù. “Sei contenta che tutti vogliono sposarti?“, chiede Giacomo Urtis alla Selassiè. Una risposta, quella del nipote di Costantino Della Gherardesca che ha scatenato l’entusiasmo dei fan della probabile coppia.

Sono tanti, infatti, i fan del reality che sognano l’inizio di una storia d’amore tra Barù e Jessica. Quella di Barù, dunque, è davvero solo una battuta? Su Twitter, con l’hashtag #jeru, sono tanti i tweet dedicati ai due gieffini che, per il momento, continuano a punzecchiarsi senza superare la soglia. Tra i due nascerà un rapporto diverso dall’amicizia? Cliccate qui per vedere il video.

