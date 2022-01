Barù a Katia “Aspirapolvere? Manila tua serva non io”/ Ira Ricciarelli “dici cazz*te”

Barù Gaetani non ha mai nascosto la sua “passione” per le pulizie domestiche, al punto che in questi giorni ha criticato molto duramente la scarsa igiene della Casa da parte degli altri inquilini del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi, dopo le tante richieste alla produzione, è riuscito ad ottenere un nuovo aspirapolvere dopo che il precedente aveva manifestato qualche problematica. Finalmente accontentato, ha potuto prontamente riprendere la situazione in mano e si è messo a rassettare la Casa e soprattutto ad eliminare più acari possibili.

Proprio mentre Barù era impegnato in una sessione di pulizie con buona pace della sua allergia, si è imbattuto in Katia Ricciarelli che non ha perso tempo per chiedergli un favore. La risposta dell’esperto di food ed enologo, tuttavia, ha spiazzato gli utenti i quali hanno assistito al confronto, i quali si sono riversati prontamente sui social per commentare in modo ironico l’esternazione del nipote di Costantino della Gherardesca.

Barù e la risposta a Katia Ricciarelli su Manila Nazzaro

Impegnato a passare l’aspirapolvere tra la cucina ed il grande salotto del GF Vip, Barù è stato interrotto momentaneamente dall’arrivo di Katia Ricciarelli che gli si è avvicinata domandandogli: “Lo provi anche da me dopo?”. Il riferimento era al nuovo elettrodomestico che il Grande Fratello Vip ha provveduto a fornire agli inquilini della Casa. La replica dell’enologo non si è fatta attendere, lasciando però tutti di stucco: “Certo! Beh… quella è Manila che ti passa l’aspirapolvere. Ognuno ha il suo ruolo. Manila è la tua serva, non io”.

La risposta di Barù non è però piaciuta particolarmente alla cantante lirica che ha commentato: “Non dire queste cose… Non dire cose delle quali poi ti pentiresti. Io non ho serve! Dice sempre a volte delle ca..ate lui… è incontrollabile”. Offesa dalla risposta di Barù ha quindi ritrattato tutto: “Non voglio neanche che entri con l’aspirapolvere in camera mia. Me lo faccio io!”. Con il suo intervento Barù ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, replicando a tono anche a Katia, spesso “temuta” dagli altri Vipponi.



