Barù a letto con Delia e Soleil: risveglio hot/ Video Coccole e carezze…

Al Grande Fratello Vip Barù è stato protagonista di un risveglio hot con Delia Duran e Soleil Sorge, pur non avendo responsabilità dirette. Il nipote di Costantino Della Gherardesca stava infatti ancora dormendo, quando si è ritrovato accanto a sé, nel suo letto, le due protagoniste del triangolo più chiacchierato di questa edizione del GF, che vede come suo vertice Alex Belli (prossimo al rientro nella Casa). Entrambe indossavano travestimenti: Delia portava sul capo una parrucca di colore viola e un vestito che lasciava decisamente poco spazio all’immaginazione, mentre Soleil era vestita da cowboy, con tanto di cappello in linea con il personaggio da lei interpretato.

Delia a destra, Soleil a sinistra, in un attimo Barù, ancora intorpidito, si è ritrovato al centro di una situazione imbarazzante, che lui non aveva cercato. Le due hanno iniziato a sussurrargli frasi incomprensibili e ad accarezzarlo, concludendo poi il tutto con una fragorosa risata, mentre Barù si è poi alzato ed è uscito dalla stanza, andando a raccontare a Jessica Selassiè che era stato svegliato.

BARÙ A LETTO CON DELIA E SOLEIL: VENDETTA NEI CONFRONTI DI JESSICA?

I retroscena legati a quanto accaduto a Barù e che ha visto Delia e Soleil protagoniste, sono inevitabilmente connessi al bacio rubato da Delia allo stesso nobile, che, per stessa ammissione della Duran, era stato un gesto di ripicca nei confronti di Jessica. Insomma, una vera e propria guerra all’ultimo sangue, con Barù che non parrebbe essere un obiettivo reale di Delia, la quale ha però inteso attuare una manovra di disturbo per infastidire la Selassiè, peraltro coadiuvata dall’ex nemica e ora amica Soleil Sorge.

Con l’imminente ritorno nella Casa di Alex Belli, le premesse per assistere a un’ulteriore evoluzione del loro rapporto ci sono tutte e al momento non è semplice pronosticare quale piega potrà prendere questo scenario: chi sceglierà Alex?





