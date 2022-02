Barù a letto con Jessica: Lulù scappa/ Carezze e coccole hot…

In molti, tra concorrenti e opinioniste del GF Vip, hanno notato il comportamento “scorretto” tenuto nei giorni scorsi da Lulù Selassié nei confronti di Barù e Jessica Selassiè, dopo che la principessa, vedendo la nuova coppia della Casa dormire, ha iniziato a parlare ad alta voce nel cuore della notte per svegliare i due piccioncini e far abbandonare il letto a Barù.

La giovane, durante la diretta andata in onda nella serata di giovedì 24 febbraio 2022, si è giustificata, spiegando di fronte alle telecamere di Canale 5 come il suo comportamento fosse dovuto ad un attacco di forte nostalgia per Manuel Bortuzzo nel giorno in cui la loro relazione avrebbe compiuto cinque mesi. Una giustificazione che però non ha convinto molto gli altri concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, che hanno invece letto nel comportamento di Lulù solo un capriccio.

Lulù abbandona il letto e lascia spazio a Jessica Selassiè e Barù

Dopo il rimprovero ricevuto in puntata, la principessa Lulù sembra aver recepito in toto il messaggio che le è stato trasmesso. Prova ne è il fatto che, durante la scorsa notte, quando Barù si è avvicinato al letto in cui stavano dormendo lei e sua sorella Jessica Selassiè, la ragazza ha preferito abbandonare velocemente il giaciglio per lasciare spazio ai due.

Barù a quel punto si è sdraiato accanto a Jessica Selassiè e si è sistemato per trascorrere insieme a lei la notte, porgendo alla principessa il suo peluche e accarezzandole dolcemente il braccio. Di fatto, questa non è la prima notte che i due trascorrono insieme e, finalmente, Jessica sembra avere deciso di fare dei passi avanti nella loro relazione, esponendosi anche con toni hot. Insomma, un amore che, giorno dopo giorno, trova conferme e si alimenta di momenti di grande intimità, facendo sognare ad occhi aperti i telespettatori e i fan dei “Jerù”.

