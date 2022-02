Barù abbandona il Grande Fratello Vip?/ “Se non escono le frasi di Nathaly…”

Barù pronto ad abbandonare il Grande Fratello Vip se nella prossima puntata del Grande Fratello Vip non saranno mostrate le frasi di cui, durante le nomination palesi, hanno parlato Jessica Selassiè e Sophie Codegoni. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, subito dopo la puntata, commentando le prefuente frasi pronunciate da Nathaly e per la quali, secondo il pare di Soiphie e Jessica potrebbe esserci una squalifica, si è schierato nuovamente dalla parte delle sorelle Selassiè. Il rapporto tra Nathaly Caldonazzo e Barù non è mai stato idilliaco. Tuttavia, dopo la pesante discussione tra la Caldonazzo e Jessica, Barù ha preso posizione schierandosi apertamente dalla parte della Selassiè con una nomination palese.

Barù Gaetani "Sei una roba tipo... uno scarafaggio"/ La replica a Jessica

La stessa cosa ha fatto ieri quando ha nominato nuovamente Nathaly che lo ha accusato di fare “tutto ciò che gli dicono le sorelle Selassiè”. Barù, dopo la puntata, ha prima ironizzato sul rapporto con Jessica e Lulù a cui si sta affezionando sempre di più e poi ha annunciato la sua scelta di abbandonare il reality se non verrà mostrato tutto in puntata.

Jessica Selassiè e Barù, salta notte di passione/ Lulù li interrompe "Figura di m..."

Barù contro il Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni, durante le nomination palesi del Grande Fratello Vip, ha difeso Jessica e Lulù Selassiè nominando Nathaly Caldonazzo e svelando le presunte frasi dette da quest’ultima. “Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù“, ha sbottato Sophie.

Barù gela Jessica Selassiè "Sei fastidiosa come uno scarafaggio"/ Lei: "Perdi punti…"

Barù, dopo la puntata, ha indirettamente fatto capire di credere che tali frasi siano state pronunciate al punto da essere pronto ad abbandonare il programma qualora non dovessero essere mostrate. “Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”, ha detto.

“Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori” e alcuni ancora dicono che lui non prende posizioni #jerù pic.twitter.com/mkZrwH6Kd5 — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@trovarsi) February 25, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA