Barù, accusa choc Jessica “Ci prova solo perché mi piace la Soleil”/ È la fine dei jerù?

Barù e Jessica Selassiè, con oggi ci sarà la fine della coppia jerù?

Barù Gaetani è rimasto indispettito dal comportamento di Jessica Selassiè. In questi ultimi mesi sembrava che la loro storia dovesse decollare ma a quanto pare Barù ha mandato dei chiari segnali a Jessica facendole capire che tra loro poteva nascere solo un’amicizia. Jessica però sembra non aver capito tanto che sui social in molti la accusano di essersi spinta oltre con un uomo che le ha espresso distacco. L’ultimo siparietto ha accesso i social. I due hanno litigato perché Barù si sarebbe rifiutato di cucinare la terza crepe a Jessica. La Selassiè ha reagito in malo modo facendo la sostenuta: “Ora non la voglio più grazie, quando non la voglio più una cosa non la voglio più”. Miriana, che ha ascoltato il racconto ha commentato: “Direi che è rimasto un po’ come un baccalà”. “Peggio per lui” ha commentato Jessica stizzita. Lo stesso Barù è rimasto infastidito dal suo comportamento e pensa che all’origine di tutto ci sia il suo interesse palesato nei confronti di Soleil Sorge: “Sta facendo una strategia per il fatto che ho detto che mi piace la st****a”.

Sui social, sono stati in molti a scagliarsi contro Jessica e il suo comportamento eccessivo. Qualcuno ha fatto notare: “Jessica ti prego smettila, bisogna riuscire a intrigare una persona, a tenerla sul filo di lana mentalmente. Così sembri solo una bambina che si impunta”. “Jessica sta superando il cringe, tutta questa sceneggiata fondata sul pretesto di lui che non le stava facendo la terza crepes, ma cosa stiamo vedendo: il tracollo dei Jesù” ha riassunto un utente su Twitter.

E’ dall’inizio del programma che Barù Gherardo Gaetani sta facendo discutere per le sue frasi sessiste, per i discorsi antifemministi, per la scelta di parole hot anche in prima serata e per argomenti di dubbio gusto. Anche questa settimana Barù non si è risparmiato e ha regalato ai concorrenti e ai telespettatori un’altra frase choc: impegnato in una discussione con Soleil, il food influencer ha detto di sentire l’esigenza di fare sesso, scegliendo tuttavia parole volgari e scurrili. La Sorge lo ha ascoltato, salvo poi abbandonare la stanza offesa. L’uscita incriminata è questa: “Devo infilare subito il mio uccell* in qualcosa” e ha suscitato scandalo e polemiche sui social, con una parte di utenti pronta a chiedere la squalifica di Barù e un’altra che invece lo difende, reputandolo un concorrente schietto e sincero. Anche Nathaly Caldonazzo è intervenuta sulla questione dicendosi scioccata dalle espressioni di Barù Gaetani. Scandali a parte, la liason con Jessica prosegue ma è minacciata dall’incursione di Delia: durante il daytime, la Duran ha raccontato di aver baciato Barù per dispetto. Ma l’esperto di tendenze culinarie ha resistito all’approccio, spostando le labbra e facendo capire che è interessato soltanto a Lulù. Ben fatto.

A difenderlo ci ha pensato lo zio famoso, Costantino della Gherardesca che ha invitato il pubblico ad andare oltre l’aspetto superficiale e godereccio di Gherardo e a cercare di osservarlo meglio. Di questo siparietto tra Barù, Delia e Jessica si parlerà a lungo nella puntata di lunedì, senz’altro la Duran sarà messa sotto torchio affinché confessi la verità sul presunto bacio. Ma ci aspettiamo anche altro dalla prossima puntata: la previsione è che Alfonso Signorini e gli opinionisti del Gf Vip prendano posizione sul linguaggio un po’ al limite di Barù, censurandolo o comunque richiamandolo all’ordine, nel rispetto del pubblico, in particolare dei minorenni. Ma siamo certi che Barù non si darà mai una regolata: d’altronde esagerare, provocare, fare discutere è nel suo stile, è nel suo personaggio ed è anche la sua strategia per continuare a mantenere accesi i fari della ribalta.



