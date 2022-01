Barù ammette il suo interesse per Jessica Selassiè/ “Mi trovo bene ma…”

Barù Gaetani ha ceduto. Il concorrente del Grande Fratello Vip è stato pressato dagli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip e ha ammesso il suo interesse per Jessica Selassiè. Barù ha infatti confessato di trovarsi bene con la principessa a di non voler intraprendere una relazione dentro la casa: “Ammetto di trovarmi bene con Jessica, ammetto mi possa piacere, ma non amo il forte pressing”. Barù ha aggiunto di non avere alcun dubbio sull’interesse che prova nei confronti della Selassiè ma ha poi specificato di non voler avere una storia dentro la casa: “Anche se qualcuno mi piacesse qui dentro, dopo tutto il pressing che c’è stato mi sento forzato, se mi avvicinassi sembrerebbe che lo faccio perché penso che le coppie funzionino”.

Barù ammette di avere il cuore libero e di volersi innamorare: “Il mio cuore è aperto. Mi piacerebbe innamorarmi. Non capisco però cosa sia naturale, cosa forzato, cosa vero e cosa finto. Sto riflettendo”. Barù ha poi chiesto a Jessica delle delucidazioni in merito all’interesse che lei proverebbe nei suoi confronti. Barù d’altronde le fa notare che prima del suo ingresso aveva occhi per Alessandro Basciano. Jessica si è però difesa sostenendo che il suo interesse per Barù si sia andato ad intensificare. Barù però ha replicato che lui e Basciano sono caratteri diversi. Jessica a quel punto ha confidato a Barù di essere interessata più al lato mentale che a quello fisico di una persona: “Ma io non ho un tipo perché io guardo il lato umano di una persona, non l’aspetto”. Barù e Jessica continuano a stuzzicarsi e sembra che l’intesa tra loro si destinata a crescere.

Barù ha chiesto aiuto a Giucas Casella. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha infatti rivolto una richiesta particolare al mago. Mentre giocava a biliardo con Giucas Casella, ha chiesto al paragnosta di insegnargli ad ipnotizzare, guardando Jessica Selassié, che gli ha subito detto di non essere in grado di farlo e di chiederlo a Giucas Casella. Barù ha spiegato a Jessica che stava parlando con lui ma lei non ci ha creduto: “Perché allora mi guardi?”. Barù si è difeso: “Ti volevo guardare”. Barù ha proseguito implorando Jessica di non essere cattiva con lui ma Jessica ha aggiunto: “Io sono come sono sempre. Ci rimani male quando sono cattiva. Mi trovo a fare la str****”.

Tra i due sembra essere tornata la serenità dopo alcuni giorni burrascosi. Jessica si era lamentata con Barù e aveva detto: “Io non so fare niente, non sono intelligente, non sono simpatica, non sono il suo tipo, solo cose negative, basta me ne vado”. La principessa si era poi confidata con le altre inquiline della casa rivelando di esserci rimasta male per alcune battute offensive rivolte da Barù nei confronti delle donne della casa. Nelle ultime ore, Barù si è poi scusato per le sue uscite infelici in particolare per quelle nei confronti di Delia Duran. Parlando poi però con Miriana Trevisan, Barù sembra essersi rimangiato tutto: “Mi sembra di capire che al Grande Fratello se non fai coppia sei più debole”. Insomma, Barù ci ricasca sempre.



