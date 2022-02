Barù: “Antonio Medugno ha fatto la pipì fuori dal water”/ “Ho le prove, lo nomino”

Nel finale della puntata in diretta di ieri del Gf Vip 2021 ci sono state come sempre le nomination. I vari vipponi dovevano fare il nome del loro coinquilino che, a loro modo di vedere, non meritava la permanenza nella casa più spiata d’Italia, e Barù ha puntato il dito contro Antonio Medugno. Il motivo va ricercato in questioni di bagno e di igiene. Ma vediamo nel dettaglio la conversazione fra il presentatore Alfonso Signorini e appunto il buon food blogger. “Eccoci ciao Barù”, le parole del direttore di Chi, “Ciao buonasera” ha replicato Barù che ha poi ricevuto i complimenti per il suo abito, ieri sera molto in stile indiano: “Complimenti per il tuo outfit, adoro, è sempre un suggerimento di Costantino?”.

“Si Costantino e Kabir”, ha replicato lui. Quindi Signorini ha incalzato il concorrente: “Allora Barù chi nominiamo e perchè?”, e lo stesso ha risposto: “Allora nominiamo Antonio perchè ha fatto la goccia che ha fatto traboccare il water”. Signorini ha chiesto spiegazioni: “Cioè?”, e il food blogger ha proseguito: “Non vi spiego nel dettaglio cosa però io ci tengo molto all’igiene del water”. Signorini a quel punto ha intuito il problema: “Ahh ho capito, allora posso immaginare, non diciamo altro”.

BARU’, LA NOMINATION DI ANTONIO MEDUGNO E LA PERDITA DELLA NONNA

Poi Barù ha argomentato ulteriormente la sua nomination: “Non va assolutamente bene, ci vuole educazione e rispetto specialmente nelle aree comuni”. Signorini ha comunque incalzato Barù chiedendogli se fosse certo che il colpevole fosse proprio il giovane Medugno: “Ma tu sei sicuro che si tratti di Antonio?”, e Barù ha confermato: “Sono sicurissimo, sono sicurissimo, ho testimoni, l’ho beccato io con i miei occhi”.

Nel finale di nomination c’è stato anche spazio per fare le condoglianze a Barù, che sabato scorso ha perso la nonna Costanza: “Senti Barù, voglio semplicemente farti una carezza perchè so che in questi giorni hai avuto una notizia triste, ti siamo vicini. riteniamo che in questo contesto tu sei una persona che ha un cervello e lui lo sa che molto usare, un contesto che forse stride un po’ con un momento un po’ personale tuo”.

