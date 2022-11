Barù asfalta alcuni fan dei Jerù/ “Siete ridicoli, smettetela di romper i coglion*”

Barù accusa pesantemente dei suoi fan: l’ex gieffino è furioso

Barù ha approfittato di una diretta social per parlare di un problema che sembra affliggerlo negli ultimi tempi: i fan, o meglio, i Jerù. I fan che sostengono il cuoco e Jessica Selassiè, in nome di una relazione mai davvero nata, sono stati accusati proprio dal loro beniamino.

Barù fa chiarezza su Jessica Selassié/ "Come vivo i gossip? Ne ho le pall* piene!"

Barù ha usato parole ed espressioni molto forti e poco diplomatiche nei confronti di questi fan: “C’è gente che segue i miei amici e gli manda messaggi, vi sembra una roba giusta? Ragazzi basta, è una roba che non è mai esistita ho sempre detto “no, grazie” e che non voglio fare parte di questa cosa. Se mi supportate e se supportate l’altra persona singolarmente va benissimo, grazie mille ma non vedo perchè bisogna andare avanti ancora con questo caso. Per favore, smettete di seguire i miei amici e rompergli i co*i, ma vi rendete conto? Siete stalker, non state bene. Vi sembra una cosa giusta, normale? Siete ridicoli, dovete chiudere il vostro profilo”. Insomma, il cuoco è stato davvero molto duro con i Jerù e il web non ne ha apprezzato i toni.

Barù difende Jessica Selassiè/ "Riversate tutto l'odio su di me che lo so gestire"

Jessica Selassiè su Barù: “Siamo amici, abbiamo un rapporto vero”

Barù è, dunque, sfinito dall’ingerenza dei “Jerù” nella sua vita privata e sottolinea che tra lui e Jessica Selassiè non c’è mai stata una relazione. A confermarlo è la stessa vincitrice del Grande Fratello Vip 6, ai microfoni di Turchesando, format in onda su Radio Cusano Campus in cui chiarisce i rapporti con il cuoco.

La principessa etiope svela che tipo di rapporto ha con Barù, oggi: “Siamo molto amici ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto molto vero, un rapporto nato in modo molto particolare, ci guardavamo, è nata una forte complicità. Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, abbiamo avuto delle semplici coccole, nulla di concreto. Nemmeno un bacio. Calore umano, come dice lui”. Nessuna storia d’amore tra i due ex concorrenti del reality show, anche se i fan continuano a supportarli.

Braci by Barù "Voglio divertirmi"/ Dopo il GF Vip, sbarca su Food Network "Incontro…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA