Barù asfalta Delia al GF Vip “Io qui a fare il cogli*ne, tu la vittima”/ “Ti nomino!”

Barù Gaetani è sicuramente uno dei concorrenti arrivati nella Casa del Grande Fratello Vip in seconda battuta che più sta conquistando il pubblico a Casa. La sua simpatia, il suo modo di fare e la schiettezza hanno fatto di lui uno dei preferiti di questa edizione. Un modo di essere, il suo, che si è mostrato totalmente anche nei confronti di Delia Duran. Il food influencer, poche ore fa, ha infatti affrontato la moglie di Alex Belli, dicendole chiaramente che sarà lei il suo nome alle nomination di questa sera.

Delia Duran: “Io al Gf Vip per trovare un nuovo marito”/ “Voglio conquistare Barù”

Barù, però, non ha voluto specificarle le motivazioni, dicendo che le rivelerà questa sera in diretta perché “altrimenti dovrò parlare con te e con tuo marito che è una cosa che proprio non voglio“. Delia ha perciò replicato: “Perché sono l’ultima arrivata? Va beh anche io nomino te perché non mi sono piaciute alcune tue battutine che mi hai fatto, per cui ti nomino“.

Delia Duran ancora sotto choc/ Jessica "Togli l'anello del matrimonio" Nathaly "Ti alzi e lo metti a Sole!"

Barù contro Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Chi ti crede! Sei venuta qui a fare la vittima”

La provocazione della Duran non è però andata a buon fine, infatti Barù ha così risposto: “Esatto. Io nomino te perché non mi stai simpatica“. Delia Duran ha però sottolineato il fatto di essere stata sempre sincera e di aver anche provato a conoscere meglio Barù; lui, in risposta, ricorda che i minuti di conversazione sono stati 20 eppure “a me sembrava un’eternità. Se non fai senso, non fai senso. Che devo dire? Io non voglio sparare sulla croce rossa“. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, d’altronde, ha ribadito di non crederle: “Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui a raccontarti e a cercare la verità. E non credo nemmeno che stai cercando un uomo. Io invece sono sincero, sono venuto al GF Vip a fare il cogl*one e lo ammetto senza farmi problemi di nessun tipo.” Così ha cocluso con un’ultima stoccata: “Sei venuta qui a fare la vittima“.

LEGGI ANCHE:

Delia Duran "Io e Alex d'accordo? Dimagrita 10 kg e se venuta 3 volte"/ "Dove vado se lo lascio?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA