Barù, battuta choc su Miriana “Vestita da zoccol*”/ Biagio D’Anelli “gran cafone!”

La festa di Carnevale che si è celebrata ieri al Grande Fratello Vip ha portato a qualche malumore soprattutto fuori dalla spiatissima Casa. Una battuta di Barù nei confronti di Miriana Trevisan non è particolarmente piaciuta a Biagio D’Anelli, l’opinionista televisivo ed ex Vippone il quale ha iniziato una frequentazione proprio nel corso della sua passata permanenza nel reality con l’ex Ragazza di Non è la Rai. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Barù frena: "Con Jessica Selassiè non c'è niente"/ "Né al Gf né fuori: è solo amica"

A far cambiare l’umore ai protagonisti del GF Vip ed agli spettatori sintonizzati con la diretta su Mediaset Extra sarebbe stata una battuta di cattivo gusto pronunciata dal nipote di Costantino della Gherardesca sul conto di Miriana. Mentre Barù e Jessica si trovavano seduti sul divanetto a guardare i loro inquilini in maschera, Giucas avrebbe domandato alla coppia da cosa fosse vestita la Trevisan. Se la maggiore delle sorelle Selassié si sarebbe limitata a replicare “Da dama”, differente è stata la risposta spiazzante di Gaetani, che ha invece asserito: “Da zoccol*”.

Jessica Selassiè si dichiara a Barù: "Voglio baciarti"/ "Anche se siamo solo amici…"

La battuta di Barù a Miriana Trevisan: interviene Biagio D’Anelli

Jessica Selassié di fronte alla battutaccia di Barù su Miriana Trevisan non avrebbe avuto la reazione che probabilmente il web si aspettava avesse, dal momento che si sarebbe limitata a guardare l’uomo per il quale avrebbe una cotta, sorridendo sotto i baffi. Un atteggiamento non condiviso da una buona fetta di utenti social che avrebbero criticato in modo severo la Selassié.

A replicare alla battuta di Barù è stato anche Biagio D’Anelli, fidanzato di Miriana, il quale è intervenuto sul suo profilo Instagram con un post rivolto proprio al Vippone: “Barù, Barù… te ne ho fatte passare tante ma la battuta infelice di ieri mi ha fatto capire che sei un gran cafone, irrispettoso con le donne, soprattutto con la mia”. Biagio ha quindi concluso con un’ulteriore frase: “Spero di guardarti negli occhi”. Alfonso Signorini accoglierà l’appello tra le righe di Biagio permettendo un faccia a faccia con Barù? Lo scopriremo nel corso della puntata di domani del Grande Fratello Vip.

Barù hot al Gf vip: "Jessica ha la priorità, una delle donne in agenda"/ La polemica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio D’anelli (@biagiodanelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA