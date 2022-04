Barù chiude con Jessica Selassié/ “Voglio mettere fine a questa storia mai esistita”

Durante il primo appuntamento del fine settimana con Verissimo sono intervenuti nel salotto di Silvia Toffnanin Barù e Davide Silvestri. I due hanno parlato della loro amicizia ma anche della loro vita sentimentale e, se Davide ha riconfermato il suo amore per Alessia con la quale si sposerà presto, Barù ha continuato a professarsi come single e ha raccontato come dopo la fine del programma abbia scelto di trascorrere una giornata da solo in un bosco per abbracciare gli alberi.

Jessica Selassié ci riprova con Barù Gaetani?/ Lei lo stuzzica con l'inglese pepato: "Selfish"

Nonostante le insistenze di Silvia Toffanin, l’esperto di food ha precisato di aver trascorso molto momento da solo senza la compagnia di spasimanti o fidanzate, ammettendo: “Sono un guru del non ses*o in questo momento della mia vita”.

Barù chiude definitivamente con Jessica Selassiè

Sul capitolo Jessica Selassié, Barù ha cercato il più possibile di fare chiarezza ammettendo di non aver ancora visto la principessa arrivata al primo posto al Grande Fratello Vip: “Jessica non l’ho ancora vista, ho visto Davide due volte e nessun altro” per poi confessare: “Certo che mi piacerebbe rivederla. Ma adesso lasciamola a fare le sue cose”.

Barù Gaetani e Davide Silvestri/ "Nostro soprannome? #glisfigati, perché..."

Ad intromettersi sulla vita sentimentale di Barù ci ha pensato anche Davide Silvestri che ha chiesto all’amico se è davvero innamorato di Jessica Selassié. Così il finalista del Grande Fratello Vip non ha potuto più nascondersi e ha ammesso: “Non sono innamorato, ma l’ho detto anche l’ultima volta. Voglio mettere la parola fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene. La guardavo con un affetto e amore profondo per un’amica”.

LEGGI ANCHE:

BARÙ GAETANI E JESSICA SELASSIÈ SI FREQUENTANO?/ Lui: "Non sono innamorato, basta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA