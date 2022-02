Barù choc al Gf Vip: “Devo infilare il mio uccell* in qualcosa”/ Soleil Sorge scappa…

Una battuta di Barù ha scatenato la dura reazione dei social, ma anche quella di Soleil Sorge che, di fronte alle parole del nipote di Costantino Della Gherardesca, è letteralmente scappata. Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Barù viene costantemente associato alle donne che non hanno mai nascosto di apprezzarlo sia fisicamente che umanamente. Da qualche settimana, però, le sue battute hanno cominciato ad infastidire qualche concorrente, in primis Nathaly Caldonazzo. Barù si sta così trattenendo, ma ieri sera, complice l’aria di festa dell’aperitivo del giovedì sera, si è lasciato totalmente andare.

Mentre erano a cena tutti insieme, Barù, seduto accanto a Soleil Sorge, ha pronunciato una battuta che ha fatto letteralmente scappare l’influencer che ha sentito perfettamente le sue parole, ma cosa ha detto precisamente Barù?

La battuta choc di Barù al Grande Fratello Vip

Mentre chiacchierava e scherzava con Soleil Sorge, Barù non è riuscito a trattenersi e si è lasciato andare alla seguente battuta: “Devo infilare il mio uccell* in qualcosa”. Le parole sono state sentite perfettamente da Soleil Sorge che, con un’espressione scioccata, ma allo stesso tempo divertita, si è alzata lasciando il tavolo dove, in quel momento, erano presenti anche gli altri vipponi, compresa Jessica Selassiè. Non si sa, tuttavia, se la battuta sia stata capita anche dagli altri inquilini.

In ogni caso, le parole del nipote di Costantino Della Gherardesca hanno scatenato la dura reazione del popolo dei social. Sotto il video del momento pubblicato dalla pagina Instagram “Mondo Reality”, sono tantissimi i commenti contro il nipote di Costantino Della Gherardesca come potete leggere qui sotto.

