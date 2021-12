Barù choc “Sono fluido, prendo quello che viene”/ “Mi piace l’anima delle persone”

Importanti rivelazioni da parte di Barù, leggasi Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, discendente di una delle famiglie più nobili d’Italia nonché fresco concorrente del Gf Vip 2021. Di lui non si hanno moltissime informazioni, in quanto Barù è spesso e volentieri lontano dai riflettori e non è inoltre solito rilasciare interviste o frequentare i più famosi salotti televisivi, a cominciare da quelli di Barbara D’Urso su Canale 5. Nonostante l’alone di mistero che lo circonda, il pubblico sembrerebbe essere già stato conquistato dai modi di fare del nuovo concorrente, un po’ ruvido e molto schietto, e forse ancora di più dopo alcune sue recenti dichiarazioni rilasciate in occasione di una chiacchierata con Nathaly Caldonazzo.

L’ex di Temptation Island ha detto: “Gli uomini stanno passando all’altra sponda” e Barù ha replicato: “Infatti io sono fluido. Prendo quello che viene”. Quindi la Caldonazzo gli ha chiesto se stesse scherzando o se fosse serio, e lui ha replicato: “Se sono serio? No nel senso che mi piace l’anima delle persone”. Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona ha fatto quindi chiaramente capire di essere eterosessuale, di amare indistintamente sia uomini che donne, un amore a 360 gradi indipendentemente dal genere della persona, l’importante è la sua anima, la sua aura se vogliamo, il suo carattere e il suo modo di vivere.

BARU’: “CUCINARE E’ COME FARE L’AMORE”

Barù che si è dimostrato in un certo qual modo “fluido” anche in cucina. Tempo fa il nobile aveva rilasciato un’intervista a Valentina Gluten Free, come ricorda Biccy.it, in cui aveva svelato di mangiare di tutto di più, paragonando poi il cucinare al fare l’amore: “Un alimento che odio non credo ci sia – erano state le sue parole – da piccolo non mangiavo certe cose poi crescendo mi sono obbligato a mangiare tutto. Sono allergico alle uova di quaglia e sto malissimo ma in realtà mi piacciono tantissimo. L’ho scoperto in un viaggio in cui ho mangiato uova di quaglia per due settimane sono stato malissimo. Le uova sono il mio comfort food. Il mio cavallo di battaglia sono le uova perchè sono la base più versatile che ci sia: dalla frittata ai dolci, si può fare di tutto”. E ancora: “Cucinare è un gesto seducente, molto sensuale. La cucina è come farlo con il partner, specialmente quella che faccio io perchè è primordiale e tira fuori l’istinto da uomo delle caverne che è in noi”.

