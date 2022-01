Barù demolisce lo sponsor del cappuccino/ “Una schifezza, non lo berremo mai più”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 uno tra i nuovi concorrenti scuramente più apprezzati dal pubblico è Barù che fin dal suo ingresso in casa ha stupito tutti per la sua ironia ma soprattutto per la sua schiettezza che lo porta a dire tutto ciò che pensa senza peli sulla lingua e a confessarsi anche su temi scabrosi.

Ritorno di passione per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano/ I baci in giardino

Nelle ultime ore Barù, senza farsi troppi problemi, si è lasciato andare anche ad una recensione molto negativa nei confronti di uno dei prodotti sponsorizzati all’interno della casa: lui e Alessandro Basciano avevano scelto di provare il cappuccino istantaneo fornito da uno degli sponsor del reality.

Barù contro lo sponsor del cappuccino

Il risultato finale dell’assaggio del cappuccino per Barù e Alessandro Basciano non è stato ciò che entrambi si aspettavano e Alessandro Basciano ha commentato: “Più corposo però…” in quell’esatto momento Barù ha deciso di intervenire in aiuto al coinquilino, che voleva evitare di denigrare il prodotto, e rivolgendosi direttamente alla telecamera ha commentato: “Più corposo ma non ci siamo. Allora il nostro verdetto di questo cappuccino istantaneo è che è una schifezza e non lo berremo mai più”.

Barù è mai stato con un uomo? "Mai dire mai"/ "Trascinato nelle dark room..."

Dopo aver sentito la recensione del compagno Alessandro Basciano si è allontanato subito dall’inquadratura per ridere, mentre Barù lo invitava a sedersi accanto a lui per terminare la recensione del prodotto. Il nipote di Costantino della Gherardesca continua a stupire, ma soprattutto divertire, tutti i concorrenti della casa e del pubblico che dopo aver visto questa scena è corsa a commentare sui social il suo apprezzamento nei confronti del concorrente accompagnato dalla speranza di poterlo vedere nello show fino alla finalissima.

LEGGI ANCHE:

Jessica e Barù a un passo dal massaggio/ Lui sconsolato:"Mamma mia, come sono finito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA