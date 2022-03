Barù, dietrofront con Jessica Selassiè?/ “Devo chiederle scusa. Le voglio bene…”

La semifinale del Grande Fratello Vip 2021 ha messo fine al rapporto tra Barù e Jessica Selassiè? Negli ultimi giorni, il toscano e la principessa sono sempre più lontani. Più volte, Barù ha sottolineato di non aver gradito l’utilizzo del termine “stratega” nei suoi confronti ammettendo di non riuscire ad andare oltre. Nel corso della semifinale del reality show, Alfonso Signorini ha mandato in onda un confessionale in cui Barù critica duramente non solo Jessica, ma anche Lulù.

“Non me ne frega un C di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GFVip. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che C me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa”.

Barù pronto a chiedere scusa a Jessica Selassiè

Dopo la puntata, Barù, in piscina, si è confidato con Giucas Casella, vicino sia al toscano che alla principessa. “Allora con Jessica?”, chiede Giucas. “Non sono più simpatico a Jessica“, ammette Barù. “Devo chiederle scusa”, aggiunge. “Fallo veramente. Lei ci tiene a te. E’ l’unica vera donna qua dentro”, dice ancora Casella. “Lo so, le voglio bene ma…”, commenta Barù. “Se son fiori fioriranno. Lei si è sempre occupata delle sorelle. Si è scoperta donna grazie a te“, aggiunge ancora Giucas.

Barù appare visibilmente amareggiato per come si è concluso il rapporto con Jessica la quale, sfogandosi con Delia Duran, pare aver alzato un muro che, per il momento, appare insormontabile. Come finirà il rapporto tra Jessica e Barù a tre giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip?

