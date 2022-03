Barù difende Soleil da Jessica: “La stai infangando”/ La mamma della Sorge sbotta

Barù, dopo l’eliminazione di Soleil Sorge, discute con Jessica Selassiè e difende l’influencer con cui aveva instaurato un ottimo rapporto e con la quale sperava di arrivare in finale. Il toscano ammette di non fidarsi totalmente di Jessica avendo ricevuto delle informazioni da Soleil. “Mi ha detto che volevi un uomo così si sarebbe parlato più di te in puntata”, svela il nipote di Costantino Della Gherardesca. Jessica nega e ammette di non aver gradito alcuni confessionali della Sorge al punto che “l’avrei nominata se fosse rimasta“. “Adoreo che eravate tutte disperate per la sua uscita e ora ne state parlando. Mi fa tutto ridere”, commenta Barù che poi aggiunge – “La state infangando”. “Lei ha infangato me nel confessionale e se fosse rimasta, ieri, gliel’avrei detto”, si difende Jessica.

Lulù, da parte sua, pur schierandosi dalla parte di Jessica, dice: “Nonostante quello che è accaduto tra di noi, per lei ho sempre avuto un affetto. Come concorrente, visto che è stata sempre presente e ci ha sempre messo la faccia, la vedevo in finale”.

La mamma di Soleil Sorge contro Jessica Selassiè

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, dopo l’eliminazione a sorpresa della figlia dal Grande Fratello Vip 2021 ad un passo dalla finale, su Instagram, ha condiviso alcuni video in cui esprime il proprio disappunto nei confronti di Jessica Selassiè. Tra la principessa etiope e l’influencer che, salvo colpi di scena dell’ultima ore sarà uno dei giudici de La pupa e il secchione 2022, hanno sempre avuto un rapporto altalenante. Nonostante le diverse discussioni, tuttavia, Soleil ha sempre provato ad aiutarla per acquisire maggior sicurezza in se stessa.

Dopo l’eliminazione, tuttavia, l’atteggiamento della Selassiè sta facendo discutere sia dentro che fuori la casa di Cinecittà. La signora Wendy Kay, tra le storie di Instagram, ha così condiviso due filmati in cui al centro della dinamica c’è proprio Jessica a cui lancia una frecciatina. La mamma di soleil ha così condiviso un filmato in cui Jessica prepara le valigie di soleil tenendo per sè alcune creme e, successivamente, condividendo il video della discussione tra la principessa e Barù, scrive: “Neanche quando è uscita smettono”.

