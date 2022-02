Barù diffidato da Noemi. Disse: “Le devono tagliare le corde vocali”/ La sua reazione

Il concorrente del Gf Vip 2021, Barù, è stato diffidato dalla cantante Noemi. L’artista era stata “presa di mira” dallo stesso vippone, che era incappato in uno scivolone che non era passato inosservato. L’episodio incriminato, come ricorda il sito di Novella2000, risale precisamente allo scorso 7 febbraio; Barù stava parlottando in stanza da letto con la sua Jessica Selassiè, e commentando un brano proprio di Noemi disse: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che volevo spararmi una fucilata nei co****ni oggi… Mamma mia, svegliato… Chi era la prima canzone?”, riferendosi ad una canzone che il Gf Vip aveva messo al mattino come sveglia, come è solito fare ogni giorno.

La Principessa aveva quindi risposto al foodblogger dicendo “Noemi”, e lui aveva replicato con un commento tutt’altro che simpatico: “Le devono tagliare le corde vocali“. Barù non aveva assolutamente intenzione di fare del male a Noemi, ma la sua espressione è stata senza dubbio forte, al punto che anche Jessica lo ha ammonito: “Non puoi dire queste cose“. Le parole sono poi giunte alle orecchie della stessa artista romana esibitasi quest’anno al Festival di Sanremo 2022, informata dai suoi numerosi fan.

BARU’ DIFFIDATO DA NOEMI PER FRASE SULLE CORDE VOCALI: ECCO COME IL FOOD BLOGGER HA SVELATO IL TUTTO A JESSICA

Attraverso Instagram i seguaci della bella e brava cantante hanno appunto avvisato del commento infelice di Barù, che hanno poi replicato durante una serie di domande e risposte che Noemi aveva “aperto” sempre via social. “Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza?”, aveva replicato la cantante, taggando poi l’account del reality show di Canale 5, ma la risposta non si è esaurita qui, visto che Barù ha fatto sapere di essere stato diffidato proprio da Noemi.

Come si può notare dal video che trovate qui sotto, mentre il food blogger stava parlottando con Jessica ha appunto svelato l’arcano: “credo una certa signorina che canta… non posso dire il nome va bhe, ho capito, mi sveglio con quella musica e che cosa devo dire…”, e Jessica ha replicato: “a ho capito adesso”, e poi Barù sembra un po’ giustificarsi: “e poi hanno anche beccato la traccia… quello che ho detto… più sporca, va be comunque…”. Barù dovrà stare quindi molto attento a ciò che dirà nei confronti di Noemi.

Quindi Noemi ha diffidato Baru. Il GF con più diffide della storia 😂 #gfvip pic.twitter.com/DHCPWSxyaV — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 27, 2022





