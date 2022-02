Barù e Delia Duran, bacio al GF Vip/ Galeotta la festa in Love Boat “Stiamo giocando”

Delia Duran e Barù si sono baciati al Grande Fratello Vip 2021. Questo, almeno, è quello che ha raccontato Gianluca Costantino e che è stato poi confermato dalla stessa Delia Duran. Del bacio, tuttavia, non esiste alcun video dal momento che le telecamere, in quel frangente, stavano inquadrando Soleil Sorge e Gianluca intenti a ballare insieme. Il tutto sarebbe accaduto durante la festa organizzata dal Grande Fratello in Love Boat per festeggiare la vittoria dei due quadri che hanno ottenuto più like sui social. Dopo la cena a cui hanno partecipato solo i componenti dei due gruppi vincenti, le porte della Love Boat si sono aperte anche per tutti gli altri concorrenti.

Tra balli sensuali e giochi con la mela, Barù e Delia Duran si sarebbero lasciati andare ad un bacio. “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero [una prova fatta fare dal Grande Fratello Vip, ndr] si è baciato!” avrebbe detto Gianluca a Soleil come riporta Biccy.

Delia Duran e Barù: un bacio per gioco al Grande Fratello Vip

Dopo aver scoperto da Gianluca del bacio tra Delia Duran e Barù, Soleil Sorge ha chiesto immediatamente spiegazioni alla moglie di Alex Belli esortandola a stare attenta per non far soffrire una terza persona riferendosi indirettamente a Jessica Selassiè che non ha mai nascosto il proprio interesse per il nipote di Costantino Della Gherardesca.

Delia avrebbe così confermato tutto parlando, però, di un gioco. “Lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io”, ha detto la modella venezuelana. Il racconto di Gianluca è diventato immediatamente virale. Le immagini, però, non ci sono: Alfonso Signorini le mostrerà in anteprima durante la puntata di lunedì 7 febbraio?

