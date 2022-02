Barù e Delia Duran si sono baciati?/ Entrambi negano, ma la casa si spacca

Delia Duran e Barù si sono baciati davvero durante la serata organizzata nella Love Boat del Grande Fratello Vip 2021? Il pettegolezzo ha animato la casa di Cinecittà per tutto il weekend. Tutto è partito da Gianluca il quale, mentre ballava con Soleil Sorge, le ha svelato di aver visto Delia e Barù baciarsi. La Sorge lo ha poi comunicato a Sophie e la notizia si è rapidamente diffusa in tutta la casa. Il giorno dopo anche Delia Duran e Barù hanno scoperto tutto. La modella venezuelana ha immediatamente negato di aver baciato Barù chiedendo da chi fosse partito il pettegolezzo. I concorrenti hanno provato a scaricare la responsabilità l’uno sull’altro tirando in ballo anche Antonio Medugno.

Barù, sogno erotico su Delia Duran/ "Le ho chiesto di fare l'amore libero"

Inizialmente, tuttavia, parlando con Soleil Sorge che, dopo aver saputo la notizia ha scelto di affrontarla subito, Delia ha dichiarato: “Lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io”. Con Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè ha smentito tutto ribadendo di non aver baciato Barù.

Alex Belli in quarantena per incontrare Delia Duran?/ "Settimana prossima al GF Vip"

Delia Duran e Barù: bacio gate al Grande Fratello vip 2021

Di fronte ai numerosi pettegolezzi della casa sul presunto bacio con Delia Duran, Barù ha preso una posizione netta. “Con Dolores? Non ci siamo dati nessun bacino. Non ho baciato nessuno!”, ha puntualizzato Barù che, poi, in confessionale ha lanciato una provocazione – “ora le bacio tutte e due”.

Delia, nel frattempo, si è ritrovato al centro di un confronto con Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo secondo le quali il suo atteggiamento con Barù sarebbe troppo sensuale. “Se io ti vedo davanti a lui, che parlate in spagnolo… Tu però rispondevi in modo civettuolo. Se ti piace, va bene e fallo, perché sei libera ai miei occhi, però stavi flirtando”, ha detto Miriana. “Ma stavamo scherzando sul nulla. Io ho un modo di giocare e scherzare con lui. Non ricordo di aver fatto questi gesti. Io rispetto Jessica, non voglio assolutamente dar fastidio a nessuno. Posso essere libera?”, ha replicato Delia.

Barù "Sanremo? Canzoni da spararsi nei cogli*ni"/ "Noemi? Tagliatele le corde vocali"





© RIPRODUZIONE RISERVATA