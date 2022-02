Barù è gay? Lui replica in diretta al GF Vip/ “Ecco la classifica di chi mi piace”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip si apre con il confronto-scontro tra Jessica Selassiè e Delia Duran. Il motivo è Barù, che viene chiamato in causa a chiarire la sua posizione. Lo chef chiarisce a suo modo di non essere interessato sentimentalmente a nessuno, Jessica compresa, nonostante sottolinea alcune delle qualità della principessa che trova bellissime. Tornato in salone, Signorini lo ha però nuovamente tirato in causa, mostrandogli quella che è invece l’opinione di un’altra donna nella Casa: Nathaly Caldonazzo. In un filmato la donna rivela infatti di essere convinta che Barù e gay.

Barù, accusa choc Jessica "Ci prova solo perché mi piace la Soleil"/ È la fine dei jerù?

Barù replica alle insinuazioni di Nathaly Caldonazzo: “Io gay?…”

Di fronte a queste dichiarazioni Barù rimane impassibile. Una volta concluso il filmato, arriva la replica del gieffino che, come sempre, è ironica. “Si, è vero e ti dico anche chi è che mi piace di più, ti faccio la classifica”, ha replicato Barù a Signorini. “Al primo posto c’è Giacomo Urtis!”, ha così continuato ironico. Sono seguiti i nomi di Alessandro Basciano, Antonio Medugno, Gianluca Costantino e, insomma, i ragazzi più aitanti di questa edizione del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Puzza nel confessionale del Gf Vip: colpa di Barù?/ Manila lo accusa, lui non nega..."Soleil Sorge è sporca e fa casino"/ Le accuse di Davide Silvestri e Barù al Gf Vip

© RIPRODUZIONE RISERVATA