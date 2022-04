Barù e Jessica di nuovo insieme?/ Giucas Casella riaccende la speranza: “Io, cupido”

Grande fratello vip 6, Barù Gaetani e Jessica Selassié destinati a stare insieme? Interviene Giucas Casella

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro frequentazione intima avviata al Grande fratello vip 6, tanto da accendere nei fan la speranza di una loro lovestory in futuro, e intanto Barù Gaetani e Jessica Selassié tornano a far parlare di sé, come papabile coppia vip. Il motivo? Giucas Casella, ormai ex coinquilino dei “Jerù” (così come vengono definiti Jessica Selassié e Barù Gaetani dai fan che sognano di vederli protagonisti di una lovestory), ha rilasciato un intervento tra le Instagram stories, dove annuncia che farà da cupido rematore per lo chef e l’etiope dalle nobili origini.

“Non mi sono dimenticato di voi. Abbiate fiducia e ancora un po’ di pazienza. Sarò un cupido rematore“, si legge tra le righe del messaggio rilasciato in rete dal mago Casella, a corredo di un’immagine sibillina realizzata con il photoshop, che allude alla mancata lovestory dei “Jerù”.

Barù Gaetani frena le speranze dei fan su Jessica Selassié

Tuttavia, a dispetto delle speranze riposte dai fan su una possibile lovestory post-Grande fratello vip 6 con Jessica Selassié, Barù Gaetani ha frenato gli spiriti entusiasti con un intervento a Verissimo. “Lei è fantastica, È intelligente e fa ridere -ha dichiarato il fascinoso chef sulla princess etiope-. Ha dimostrato di essere pulita nell’animo. È nata una bella amicizia. Nulla di più. Dei piccoli baci ci sono stati, ogni tanto me ne dava uno, ma niente di significativo. Attratto da lei? È una bella donna. Lei innamorata di me? Non credo, non ci conosciamo alla fine”. E poi ancora: “Mi piacerebbe conoscerla fuori da amica. Poi non ti dico di essere innamorato e volerla vedere subito”.

Dichiarazioni dal segno inequivocabile che lo chef non corrisponda nei sentimenti a Jessica e che sembrano non essere gradite alla princess, Tanto che la Selassié ha disattivato il segui sui social ai danni di Barù Gaetani.

