Barù e Jessica Selassié sempre più vicini/ “Se rimane mi bacia martedì, se no…”

Nelle ultime settimane la relazione tra Barù e Jessica Selassié ha fatto dei passi in avanti, seppur minimi, e il concorrente attraverso le sue battute ha ironizzato con la ragazza su una possibilità di una loro relazione con il solito stile ironico che caratterizza il concorrente del Grande Fratello Vip 2021.

Jessica, che ormai ha ceduto all’ironia del concorrente, ha fatto sapere a Manila Nazzaro e Miriana Trevisan un invito romantico da parte del concorrente: “Mi ha invitato in love boat domenica”. Barù, che questa settimana è in nomination, ha detto di non potersi avvicinare alla ragazza proprio durante questa settimana perché: “Alcuna gente penserebbe che lo faccio per salvarmi”.

Barù e Jessica Selassié, dopo la nomination si fidanzeranno?

Manila Nazzaro, che da sempre spera che Jessica Selassié e Barù possano finalmente ufficializzare la loro relazione ha provato a fare leva sulla nomination dl ragazzo dicendogli: “Non fa niente! Fallo per salvarti!”. Ma Barù non ha intenzione di utilizzare una relazione per salvarsi dalla nomination e ha detto: “Non la posso neanche baciare fino a martedì”.

Jessica Selassié ha commentato questo piccolo passo avanti dicendo: “Se rimane mi bacia martedì, se no, nulla!”. I tono dei concorrenti era chiaramente ironico anche se questo piccolo passo è molto importante per Jessica Selassié che nell’ultimo periodo però ha ricevuto diversi segnali dal concorrente.

