Barù esce allo scoperto con Ludovica Perissinotto?/ Stesse foto sui social

Sulle sponde del Naviglio Grande a Milano, negli spazi di Canottieri San Cristoforo – Mare Culturale Urbano, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona meglio noto come Barù ha aperto il suo temporay restaurant di carne alla griglia, Braci by Barù. “Sono cresciuto con la carne alla brace, non c’è cosa più buona, anche solo perché la cottura in questo modo rende tutto più saporito”, ha spiegato il nipote di Costantino della Gherardesca a La Cucina Italiana. In questi giorni, quindi, il Gaetani risiede in pianta stabile a Milano. L’ex gieffino è stata paparazzato dal settimanale Chi di fronte al suo temporary restaurant a petto nudo, bandana in testa e piedi scalzi in un momento di riposo. Aperto il 10 maggio, il ristorante chiuderà il 30 luglio.

Il nobile toscano si è fidanzato?

In questi giorni non si parla di Barù per il suo ristornate, ma per la sua vita privata. Nei giorni scorsi Deianira Marzano ha pubblicato, in una storia Instagram, una segnalazione sul nobile toscano in visita a un museo con la sua amica modella Ludovica Perissinotto. La modella, che in passato ha partecipato anche a Miss Italia, era presente anche al compleanno dell’ex gieffino. Ma non è tutto. Qualche giorno fa le talpe de Ilvicolodellenews hanno notato la sagoma di Barù in controluce in una storia di Ludovica. Ieri Barù e la modella si trovavano nello stesso posto e hanno scattato delle foto simili, pubblicate sui rispettivi social. Il nobile toscano ha deciso di seguire il consiglio di Jessica Selassié e di vivere la sua storia d’amore alla luce del sole?

