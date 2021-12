Barù, finto oroscopo al GF Vip/ Eva Grimaldi ci casca e piange: “L’amore va male!”

Barù è nella Casa del Grande Fratello Vip da poche ore e ne ha già combinata una. Lo chef ha deciso di fare uno scherzo ai Vipponi, improvvisandosi astrologo. Nella Casa è infatti arrivato un comunicato che riguarda il budget settimanale per la spesa. A leggerlo agli altri è proprio Barù, affiancato da Valeria Marini. Lo chef però, invece di leggere ciò che è scritto, finge si tratti dell’oroscopo della settimana e inizia ad elencare delle previsioni quasi disastrose per alcuni segni.

Per la Vergine, ad esempio, “l’amore va male”; una previsione che scuote Eva Grimaldi che non comprende di essere vittima di uno scherzo. E mentre qualcuno ci ride su e altri si divertono a chiedere le previsioni per il proprio segno, Eva Grimaldi scoppia in lacrime.

Berù finge di leggere l’Oroscopo e fa piangere Eva Grimaldi

Solo dopo qualche minuto di Oroscopo alcuni si accorgono delle lacrime di Eva Grimaldi. L’attrice piange disperata, credendo che la sua situazione amorosa possa subire danni come previsto dall’Oroscopo di Barù. È Valeria Marini allora a rivelarle per prima che è tutto uno scherzo: “Ma sta inventando tutto! Davvero ci hai creduto? Stai davvero piangendo?” Lei sbotta, disperata: “E certo che ci ho creduto! Ha detto che l’amore va male!” La scena è tragicomica: c’è chi sorride per lo scherzo e chi cerca di consolare la Grimaldi che per un attimo ha temuto di perdere sua moglie Imma Battaglia. Un esordio memorabile al Grande Fratello per Barù.

