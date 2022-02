Barù frena: “Con Jessica Selassiè non c’è niente”/ “Né al Gf né fuori: è solo amica”

La storia d’amore tra Barù Gaetani e Jessica Selassiè non sembra essere pronta a prendere il volo: “Con lei non c’è niente”, così ha frenato il nobile. La Princess, nelle scorse ore, si era dichiarata, ammettendo di avere voglia di baciarlo, ma le sue parole non hanno scaturito la reazione che auspicava. Il concorrente del Grande Fratello Vip, confidandosi con Soleil Sorge, infatti, ha rivelato di non volere nulla di più di una amicizia.

Jessica Selassiè si dichiara a Barù: "Voglio baciarti"/ "Anche se siamo solo amici…"

“Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Nonostante ciò non c’è quella cosa in più, non c’è niente con lei. Altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme.”, ha chiarito. Ed ha escluso, in tal senso, che lontano dai riflettori la situazione possa cambiare. “Fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. C’è dell’affetto anche con te”.

Barù hot al Gf vip: "Jessica ha la priorità, una delle donne in agenda"/ La polemica

Barù frena: “Con Jessica Selassiè non c’è niente”. La richiesta a Lulù

Barù Gaetani, dopo avere ribadito a Soleil Sorge che tra lui e Jessica Selassiè non c’è niente al di là di una semplice amicizia, ne ha parlato anche con Lulù Selassiè, chiedendo a lei e ai coinquilini di non illudere la sorella. In molti, in queste settimane, hanno infatti fatto il tifo per la coppia, che in realtà non sembrerebbe essere destinata a diventare tale, né ora né mai.

“Sono onesto. Jessica è bellissima e ha un bel carattere, non ha nulla che non va. Non posso dire però che fuori ci sarà qualcosa tra noi. La stimo molto e non intendo prenderla in giro. Io capisco quello che pensate voi, ma non le fate un favore spingendo questa cosa, fidati”, ha concluso. Non sembrano dunque esserci margini di manovra per la Princess ed il nobile. La bella etiope dovrà forse rassegnarsi nelle prossime ore.

Barù, sogno erotico al Grande Fratello Vip/ "Ho sognato Soleil e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA