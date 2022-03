Barù Gaetani accusa Jessica Selassiè di strategia/ “Mi è sembrato strano che…”

Barù Gaetani accusa Jessica Selassiè. Il concorrente del Grande Fratello Vip è convinto che la principessa abbia attuato una strategia. Jessica Selassiè ha infatti manifestato la sua intenzione di voler fare pace con Nathaly Caldonazzo. Un atteggiamento che Barù però non ha tollerato. Barù non si fida più di Jessica e rivolgendosi a lei le dice: “A me è sembrato strano che hai voluto far pace con Nathaly, durante il programma radio. Non voglio litigare, ma siccome ci tengo volevo sapere”. Jessica Selassiè si è poi giustificata analizzando le sue ragioni: “Io sono fatta così, analizza tutto quello che ti pare ma io sento che sei freddo e distaccato, però è un po’ tanto. Sei tanto freddo”. Barù si è sentito offeso e ferito.

Ricordiamo che Barù è andato più volte allo scontro con la Caldonazzo. A Jessica ha fatto notare: “Lo credo, hai detto cose che hanno offeso il mio carattere e il mio essere. Ovvio che io sia distaccato, hai offeso il mio essere parlando di strategia. Se avessi voluto fare le clip avrei continuato con Delia, o avrei fatto ben altro. Mi sembra di essere stato molto corretto con te, non ho mai cercato le clip… Due settimane fa avete messo Nathaly al rogo, quindi mi sembra strano, che volete farci pace”. Anche Manila Nazzaro e Davide Silvestri hanno ammesso di avere problemi con le principesse a causa del loro carattere.

Barù Gherardo Gaetani, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello VIP come Barù, soprannome datogli dal padre, è il nipote di Costantino della Gherardesca. Dopo aver partecipato a Pechino Express insieme allo zio, l’uomo è entrato a far parte del team del GF VIP. Attualmente Barù è in nomination assieme all’ex miss Italia Manila Nazzaro, che si è detta convinta del fatto che il coinquilino riuscirà ad arrivare in finale al posto suo. Nel corso delle puntate abbiamo potuto vedere evolversi il rapporto tra l’uomo e la coinquilina Jessica Salassié, che ha più volte ribadito come tra loro due ci sia più di una semplice amicizia. Le cose, però, almeno dall’ultimo Daytime sembrano piuttosto cambiate: Jessica ha espresso la sua indignazione verso il comportamento dell’uomo, che sembra, secondo lei, star attuando una strategia ben precisa con l’unico obiettivo di arrivare in finale senza esporsi troppo. Al momento la posizione del concorrente all’interno del programma non promette bene, dal momento che lo vediamo protagonista di una nomination insieme a Manila Mazzaro.

Al termine della 47esima puntata, infatti, i concorrenti sono stati piuttosto chiari sulle persone che vorrebbero fuori dalla casa. La decisione, adesso, spetta solo al pubblico. Il televoto si svolgerà durante la puntata del 10 Marzo, al termine della quale sapremo chi sarà il VIP a dover lasciare la casa. Durante l’attesa per il responso del pubblico, molti sono i pronostici in merito al comportamento del concorrente nella casa, qualora dovesse vincere al televoto. Sicuramente ci si aspetta che Barù faccia un passo in avanti con Jessica, dopo le dure critiche ricevute nell’ultima puntata. Se non questo, ci si aspetta sicuramente che chiarisca le sue intenzioni, sia alla donna che al pubblico da casa.



