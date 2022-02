Barù Gaetani affonda Soleil Sorge/ “E’ una donna davvero sporca…”

Barù Gaetani attacca senza pietà Soleil Sorge. Nella casa del Grande Fratello Vip regna il caos e lo stesso Barù si era lamentato più volte della mancanza di igiene di alcuni vipponi. Parlando con Davide Silvestri, Barù si è accorto di uno sgradevole odore provenire dall’esterno. Davide è sbottato ritenendo Soleil Sorge responsabile di non chiudere mai la porta: “Senti che puzza, Sole però continua a lasciare la porta aperta. Mamma mia, è proprio scoordinata, fa un casino”. Barù ha dato manforte a Davide Silvestri rincarando la dose: “È sporca, è una donna sporca”. Soleil Sorge è stata in effetti al centro delle polemiche per la mancanza di pulizia. Criticata da Manila Nazzaro, è stata attaccata di recente anche da Delia Duran che aveva spifferato a Miriana: “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna”. Davide Silvestri sembra non sopportare più la situazione tanto che dopo la sua lamentela si è alzato ed è andato a chiudere la porta: “Che pa**e guarda”, ha sentenziato.

Soleil Sorge/ "Alex costretto a essere falso per rendere falsamente felice Delia…"

Barù Gaetani conteso da Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè

E’ ormai evidentissima la strategia di gioco di Barù: parlare bene, parlare male purché se ne parli. Anche nella puntata di lunedì Gherardo Gaetani ha cercato di sfruttare la sua vocazione da latin lover per restare in gara: il siparietto con Jessica prosegue tra alti e bassi ma l’argomento di discussione di questa settimana era il bacio con Delia Duran. Delia ha chiarito di averlo fatto solo per ripicca mentre Barù ha detto di aver resistito e di non essere interessato alla ex di Alex Belli, né a nessun altra donna della casa. Di più: il nipote di Costantino della Gherardesca ha confessato di fare questo show per aumentare l’audience del programma. Alfonso Signorini in diretta lo ha invitato a fare chiarezza e a comportarsi in maniera corretta nei confronti delle donne della casa, ma Gaetani ha chiuso le polemiche dicendo di aver voglia di divertirsi e scherzare con tutti, senza prendere le cose troppo sul serio.

Chi è il secondo finalista Grande Fratello Vip?/ Testa a testa Lulù - Soleil

Il food blogger è uno spirito ribelle, un animo solitario che tuttavia sta illudendo la povera Selassiè: dopo la diretta di San Valentino, Barù ha chiesto alla princess di dormire insieme, lei ha rifiutato la proposta ma è apparsa molto combattuta. L’indice di gradimento nei confronti del nobile toscano è in picchiata rapida: eccezion fatta per Jessica che continua a essere presa da lui senza accorgersi che viene puntualmente strumentalizzata, Barù si sta attirando le ire del pubblico da casa e dei follower dei GF Vip sui social. I telespettatori sono stufi di assistere allo stesso spettacolo, la trama non cambia: il food blogger provoca, cerca uno scandalo, polemizza e usa un linguaggio truce solo per conquistare la finale. Ci riuscirà? Speriamo di no.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli in lacrime nel letto di Soleil Sorge/ "Fuori sono da solo", lei "io ci sono sempre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA