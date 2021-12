Barù Gaetani: “Alessandro ha l’herpes? Leccata troppa top*”/ Battuta choc al GF VIP

Barù Gaetani, in pochi giorni, sta conquistando il pubblico del Grande Fratello Vip 2021, ma si sta lasciando andare anche a rivelazioni sul proprio passato e a battute che, in poco tempo, sono diventati virali. Toscano, non ha peli sulla lingua e, dopo aver fatto a Jessica una rivelazione sul proprio passato, oggi, alla presenza di Valeria Marini e Giacomo Urtis, si è lasciato andare ad una battuta su Alessandro Basciano.

Tutto è accaduto dopo pranzo quando Valeria Marini e Giacomo Urtis si sono intrattenuti al tavolo. Alla coppia che questa settimana è in nomination con Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si è unito Alessandro Basciano. Le labbra dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno attirato le attenzioni di Valeria e Giacomo, ma anche di Barù che si è lasciato andare ad una battuta.

La battuta di Barù Gaetani sulle labbra di Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 2021

Valeria Marini, notando il gonfiore delle labbra di Alessandro Basciano, gli ha chiesto il motivo. “Perchè ha tutta quella bocca così gonfia? Quanti bai hai dato?”, ha chiesto la showgirl all’ex Uomini e Donne che sta scatenando la rivalità tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Alessandro, divertito, fa notare subito che si tratta di herpes.

Allo scambio di battute tra Alessandro, Valeria e Giacomo assiste anche Barù che si lascia andare ad una battuta. “Ha leccato troppa topa”, dice scatenando le risate di Urtis che, implicitamente, gli fa notare di doversi trattenere. “Non si può dire?”, chiede poi il nipote di Costantino Della Gherardesca. Cliccate qui per vedere il video.

