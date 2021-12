Barù Gaetani, chi è il nuovo concorrente del GF Vip/ È fidanzato il nipote di Costantino Della Gherardesca?

Chi è Barù Gaetani, ovvero Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona?

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, conosciuti da tutti come Barù, è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Affascinante e con un carattere forte e deciso, Barù entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della puntata in onda questa sera. La conferma ufficiale è arrivata direttamente da Alfonso Signorini nel corso del daytime di oggi. Il conduttore lo ha presentato come “un personaggio interessante“. Il pubblico ha conosciuto Barù grazie a Pechino Express. Al docu-reality di Raidue ha partecipato insieme allo zio Costantino Della Gherardesca.

Simpatico, ironico, schietto e sincero è pronto a fare breccia nel cuore non solo dei fans del reality show, ma anche degli altri inquilini della casa. Dopo la partecipazione a Pechino Express, Barù ha partecipato anche a Detto Fatto ed è stato giudice del programma Cuochi e fiamme. Da questa sera, è pronto a sbaragliare la concorrenza degli altri uomini della casa di Cinecittà.

Barù Gaetani, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021: vita privata top secret

Barù Gaetani è pronto a far girare la testa alle donne della casa del Grande Fratello Vip 2021 non solo con il suo fascino, ma soprattutto con la sua mente. Presente su Instagram dove è seguito da più di 37mila followers, della sua vita privata non si sa niente. Al momento, infatti, non si sa se sia fidanzato o single. Nel suo passato, però, spicca una storia d’amore con una donna del mondo dello spettacolo molto amata dal pubblico.

Barù, infatti, è stato fidanzato con Victoria Cabello. La relazione tra i due è finita nel 2013. Finita quella storia, la vita sentimentale di Barù è diventata top secret. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona nella casa del Grande Fratello Vip 2021 racconterà qualche dettaglio in più?

