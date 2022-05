Barù Gaetani chiude con i reality/ “L’Isola sarebbe una vacanza e…”

Barù Gaetani svela un retroscena inedito sul GF Vip: “Non ho dormito per due settimane…”

Dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip Barù Gaetani ha inaugurato il suo ristorante a Milano in zona Navigli. In un’intervista al Settimanale Chi, il nobile ha raccontato di aver invitato alcuni compagni di avventura del Grande Fratello Vip: “Secondo me così la gente si diverte: se frequentiamo lo stesso gruppetto e facciamo e diciamo le stesse cose, che noia! Nella mia famiglia andiamo abbiamo fatto sempre così, andiamo a mangiare con l’idraulico e poi a Palazzo in smoking. A me piace mettere tutti insieme, è come un circo, un po’ felliniano, è divertente. E si sono divertiti tutti, dai più snob agli sfigati come me”.

Nel corso dell’intervista Barù ha svelato un retroscena inedito sulla partecipazione al reality. Il nobile ha raccontato di non aver dormito due settimane prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip: “Volevo promuovere alcuni miei progetti come il ristorante che ho aperto ora. E devo ammettere che il Grande Fratello Vip…beh pensavo che sarebbe stato peggio, non ho dormito per due settimane prima di entrare”. Barù Gaetani ha però chiuso con i reality tanto che in merito ad una partecipazione all’Isola dei Famosi ha rivelato: “Mah, credo di avere dato, vorrei fare programmi fuori dalle dinamiche del reality. L’isola poi per me sarebbe una vacanza. Quello che fanno lì lo faccio tutti i giorni a casa mia”.

Barù Gaetani ha anche parlato di come dovrebbe essere la sua donna ideale. Nell’intervista al Settimanale Chi a rivelato: “La mia donna ideale è una via di mezzo tra il selvaggio e il sofisticato”. Nella scorsa puntata di Isola Party Barù ha giocato con Ignazio Moser e Valentina Barbieri ieri sera al “Vippone pixelato”: gli hanno mostrato diverse immagini di personaggi famosi molto vicini a lui. Dopo Victoria Cabello, è spuntata la foto di Jessica Selassié pixellata. Barù a quel punto ha scherzato: “Lei è la mia ex fidanzata, la Jessica, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C’è grande mistero dietro questa cosa”, ha spiegato.

Il suo intervento ha stupito i fan della coppia. Una battuta ironica che ha fatto finire in tendenza su Twitter i Jerù. Eppure a Verissimo aveva spento le speranze dei fan della coppia dicendo di vederla solo come un’amica. Come staranno le cose tra lui e la ragazza? Tra di loro c’è davvero stata una relazione? Ad infittire il mistero anche le parole di Victoria Cabello, che ha rivelato di aver parlato con il suo ex della Selassiè: “Avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli consigli di cuore?”, ha rivelato.











