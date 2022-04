Barù Gaetani ci riprova con ex fidanzata Victoria Cabello?/ Dopo Jessica al GF Vip…

Dopo aver recentemente defollowato Barù -in seguito ad un’intervista post-Grande fratello vip, dove a Verissimo lo chef si è palesato stufo delle voci su un presunto flirt con Jessica, chiarendo quindi di nutrire un sentimento di amicizia verso la principessa e nulla di più. la diretta interessata torna ora sui suoi passi. Riattiva il segui ai profili social del nobile che l’ha fatta capitolare nella Casa dei vipponi. Un gesto web che riaccende le speranze dei fan dei “Jeru”, nutrite in un possibile futuro amoroso per la tanto desiderata “coppia” del Grande fratello vip 6. Ma la fiamma delle speranze del momento potrebbe affievolirsi sul nascere, visto un riavvicinamento di queste ore che Barù Gaetani riserva all’ex fidanzata storica, Victoria Cabello.

Barù Gaetani di nuovo vicino a Victoria Cabello: si attende la reazione di Jessica Selassié

Il riavvicinamento più virale nel web del momento è testimoniato da Victoria Cabello, che ha immortalato l’ex Barù Gaetani mentre si intratteneva nella sua casa e in dolce compagnia con il cane domestico. “Cotoletta alla milanese”, è la descrizione giocosa che Victoria rilascia a corredo della storia che paparazza lo chef, mentre stringe tra le mani le orecchie dell’amico a quattro zampe. Uno stato pubblico che lascia trasparire l’affetto profondo che -nonostante il tempo passato dopo il naufragio della coppia- vincolerebbe indissolubilmente i due ex (o forse ritrovati fidanzati). In molti, tra gli internauti, non a caso ipotizzano che tra Barù Gaetani e la protagonista della nuova stagione di Pechino Express. Che si stia consumando un ritorno di fiamma tra i due storici fidanzati? Nel frattempo, Barù Gaetani ricambia il segui alla pretendente conosciuta al Grande fratello vip, Jessica Selassié, di cui si attende la reazione pubblica al sospetto ritorno di fiamma tra lo chef e il volto MTV.