Barù Gaetani/ Con Jessica Selassié vero amore o solo strategia?

Gherardo “Barù” Gaetani: il rapporto con Jessica

Gherardo “Barù” Gaetani negli ultimi giorni è stata al centro dei gossip dentro la casa del Grande Fratello Vip per il suo rapporto con Jessica Selassié. Dopo il “quasi bacio” in gondola, i due hanno discusso a lungo del loro rapporto, riflessioni che hanno lasciato di cattivo umore la principessa. “Possiamo continuare questa nostra amicizia o mi devo allontanare perché sennò te la prendi? Sento che c’è un po’ di pesantezza”, ha detto Barù, facendo notare alla principessa alcuni suoi atteggiamenti. Jessica ha comunque ribadito il suo desiderio di baciarlo, nonostante il nobile continua a prendere tempo. Anche se in un successivo confronto, Barù sembra essersi sbilanciato verso la ragazza: “Tu non cogli quella cosa… ti ho guardato negli occhi e ti ho detto qualcosa che se… forse ieri sera ero un po’ ambiguo sì… però se qualcuno ti guarda così e ti dice così magari capisce”.

Barù e Jessica: come finirà?

Ieri, dopo una giornata all’insegna della confusione e del nervosismo, Barù e Jessica hanno ritrovato la loro complicità, tra giochi e risate. Infine, nel cuore della notte, si sono addormentati abbracciati. Il rapporto tra Barù e Jessica Salessié piace molto fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fanno il tifo per loro, mentre Lulù sembra non vedere troppo di buon occhio il loro rapporto. “Barù quando parla con gli altri coinquilini della casa minimizza e rinnega il suo interesse per Jessica solo perché non vuole farli impicciare dei fatti suoi, non vuole dare confidenza a tutte ste oche che pensano di elargire saggi consigli!”, ha scritto un fan dei “Jerù” su Instagram. Altri invece credono che il comportamento dello chef sia solo una strategia dello chef per arrivare in finale.

