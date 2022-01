Barù Gaetani/ Dubbi su Delia “Sto vivendo una telenovela reale”

Barù Gaetani: molti dubbi su Delia e le critiche ricevute da Manila e Valeria

Barù non ha nascosto i suoi dubbi su Delia Duran: il nobile non riesce a spiegarsi il perché della sua scelta di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip alla luce dei problemi che ha nel suo matrimonio. “Sto vivendo una telenovela reale. Secondo me state strumentalizzando questa situazione. Mi devi far cambiare idea. La situazione è talmente ridicola che mi devi far credere che tu sei qui per farti conoscere e per trovare le risposte”, ha detto senza mezze mire Barù. E ha concluso: “Secondo me è tutto calcolato”. Nelle ore successive, Manila Nazzaro e Valeria Marini hanno fatto notare a Barù come il suo pensiero su Delia sia poco obiettivo. Secondo la Marini nessuno si può permettere di giudicare i comportamenti di altre persone che ne sono coinvolte: “Sei uno schiacciasassi“. Barù non mette in discussione il dolore che la modella possa aver provato ma non condivide la modalità con cui ha deciso di affrontarlo, entrando nella casa del Grande Fratello Vip.

Barù a Katia “Aspirapolvere? Manila tua serva non io”/ Ira Ricciarelli “dici cazz*te”

Barù Gaetani: immune, vota Lulù Selassiè

Gherardo “Barù” Gaetani ha portato una ventata di ironia e simpatia all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha fatto breccia nel cuore di tutti, con il suo carattere brillante e capace di regalare spensieratezza anche nei momenti più tesi all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. Finora il nobile è riuscito a tenersi lontano dai contrasti più rilevanti conquistando il pubblico attraverso gag e interventi irriverenti e carismatici. Nel corso delle ultime puntate si è parlato molto del suo fascino e del possibile interesse di alcune vip nei suoi confronti, ma Barù ha sempre glissato ed escluso la possibilità di potersi legare a qualcuno all’interno della casa. Lunedì sera, Barù ha ottenuto l’immunità e durante la nomination segreta ha fatto il nome di Lulù Selassié, perché non ha gradito la discussione sulle pulizie degli ambienti comuni.

LEGGI ANCHE:

Barù asfalta Delia al GF Vip "Io qui a fare il cogli*ne, tu la vittima"/ "Ti nomino!"Barù Gaetani si lamenta per la scarsa igiene/ "Sto male, ho l'asma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA