Barù Gaetani e Jessica Selassiè, si frequentano? In che rapporti sono ora?/ Una frase sibillina…

Barù Gaetani e Jessica Selassiè: una storia d’amore mai nata ma…

L’edizione de “Grande Fratello Vip” che ci siamo da poco messi alle spalle ha visto la nascita, come da tradizione, di diverse coppie, che hanno fatto sognare ufficialmente i fan. Tra i concorrenti che hanno manifestato una certa affinità c’erano certamente la vincitrice Jessica Selassiè e Barù Gaetani, che nel periodo trascorso nella Casa hanno trascorso spesso momenti insieme, pur senza andare mai oltre. Nessuno, infatti, li ha mai visti scambiare effusioni davanti alle telecamere.

I sostenitori della ragazza, però, hanno compreso bene quanto lei si fosse infatuata del nipote di Costantino della Gherardesca e non possono che augurarsi che possa nascere ora qualcosa tra di loro, ben sapendo di come lui non volesse mettere in piazza un eventuale flirt. Almeno ufficialmente, però, lui ha cercato però di tenere a bada le speranze di chi li vedeva già in coppia.

Barù Gaetani e Jessica Selassiè: quali sono i loro rapporti attuali?

Nonostante entrambi abbiano rilasciato interviste al termine della loro avventura nella Casa, né Barù né Jessica Selassiè si sono sbilanciati troppo sulla loro situazione attuale. Chi ha seguito il loro percorso nel reality sta comunque provando a cercare di saperne di più tramite i loro profili social, nella speranza che possano emergere indizi a riguardo.

Alcuni fan hanno iniziato a sperare in seguito a una diretta social fatta da una delle sorelle di lei, Clarissa, in cui era seduta al fianco della mamma. Ed è stata proprio la mamma ad alimentare le speranze di chi sogna un futuro insieme per i #jeru. “La mamma delle sorelle ha scritto in diretta rispondendo alle solite domande scrivendo “si stanno sentendo in questo momento”. Ma penso sia una presa in giro anche perché mica stava là” – sono state le parole di un utente su Twitter. Almeno per ora quindi sembra esserci calma piatta tra i due, ma c’è chi continua a credere nella sinergia nata negli scorsi mesi tra i due, Insomma, chi vivrà vedrà.

