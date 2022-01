Barù Gaetani/ Geloso di Jessica Selassiè? Confidenze a Lulù e…

Barù e Jessica Selassiè continuano ad essere i beniamini del popolo di Twitter che sogna un flirt tra i due. Tuttavia, la passione tra i due non è scoppiata e probabilmente non scoppierà. Barù, infatti, ha più volte dichiarato di non cercare una storia all’interno della casa anche se, nelle scorse ore, di fronte al tempo trascorso da Jessica con i nuovi concorrenti Gianluca e Antonio, si è confidato con Lulù con cui sta instaurando un rapporto fatto di complicità e di divertimento.

Barù attacca Delia Duran "Paracu*ata ciò che fai con Alex"/ "Non rompere i cog*ioni…"

“Tua sorella trascorre sempre più tempo con i nuovi”, ha detto Barù. “Portala in love boat”, gli ha consigliato Lulù che, in compagnia di Barù, si diverte e sta trascorrendo del tempo per distrarsi dall’assenza di Manuel Bortuzzo. Barù seguirà il consiglio di Lulù?

Barù nel mirino delle donne

Barù, uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip, nipote di Costantino della Gherardesca, ha iniziato la sua avventura a partire dal 20 dicembre. Protagonista di intrighi e flirt con le donne della casa, Barù nelle ultime ore è finito nel mirino di Miriana, Lulù e Jessica. Il suo allontamento è stato duramente criticato da parte delle concorrenti della casa, che hanno parlato in toni aspri del suo comportamento. Jessica accusa Barù di aver giocato con i suoi sentimenti e non aver rispettato la sua amicizia.

Mamma di Barù, sorpresa al GF VIP/ Videomessaggio di incoraggiamento dopo che...

Barù, durante la sua permanenza all’interno della casa, ha cercato di mettere in mostra la figura di un personaggio controcorrente, mettendo da parte le solite dinamiche che si innescano all’interno dei reality show. Il suo atteggiamento schietto e sincero ha creato delle tensioni all’interno della casa, ma anche manifestato poco interesse a dar vita a flirt o avventure amorose con le donne presenti.

Barù beniamino del pubblico del Grande Fratello Vip

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto Barù impegnato nella sfida in nomination, dalla quale è uscito vincitore contro Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme, entrambe candidate al televoto. Il pubblico social è pazzo per Barù grazie al suo carattere schietto e sincero, che lo ha reso uno dei concorrenti più amati. Giorno dopo giorno, il giovane Barù ottiene sempre più consensi da parte del grande pubblico, tanto che moltissimi lo vorrebbero vedere come prossimo vincitore del Grande Fratello Vip.

BARÙ VS NATHALY CALDONAZZO "MI HAI FICCATO UNA BOTTIGLIA NEL CUL*"/ È lite al GF Vip!

Poche ore fa, l’ennesima tensione all’interno della casa: Barù e Delia Duran si scambiano parole forte. I motivi di discussione tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia non mancano mai, questa volta sono volate parole di troppo tra Barù e la bella Delia. Il detonatore per la lite è stato l’amore libero professato da Alex Belli e compagnia, accusando loro di falsità e ambiguità. Dopo la diretta Barù aveva cercato di chiarire la situazione creatasi con la venezuelana sui motivi che non l’hanno ancora spinta a cedere definitivamente tra le braccia dell’attore, ma l’amore per il suo ex marito pare ancora troppo forte.





© RIPRODUZIONE RISERVATA