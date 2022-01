Barù Gaetani, il duro sfogo:”costrizione alla finzione sentimentale”/ Frecciatina al GF VIP

Barù l’accusa “E’ forse più interessante quello che dicono le coppie qui dentro?”

Barù Gaetani parla delle coppie che si sono formate nella casa del Grande Fratello Vip e esprime delle perplessità. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è entrato nella casa portando il suo umorismo, a volte anche pesante come ha fatto notare Nathaly Caldonazzo. Barù è stato coinvolto già da subito in una storia con Jessica Selassiè ma ha rimproverato gli autori che forzavano questa situazione. Barù infatti ha deciso di prendere le distanze e proprio nei giorni scorsi ha affermato di essere interessato ma di non voler intraprendere nessuna relazione all’interno della casa. Parlando con Miriana Trevisan, Barù ha detto la sua su alcune coppie nate all’interno del reality facendo notare a Miriana come il suo nome finisca spesso in nomination per il fatto di non essersi accompagnato a nessuna: “Torniamo sempre alle coppie, questa costrizione alla finzione sentimentale. Io se non sono una coppia vengo nominato perché non sono interessante. E’ forse più interessante quello che dicono le coppie qui dentro?”, sentenzia.

Nathalie Caldonazzo a rischio per frase "omofoba" su Barù?/ I precedenti del GF VIP

Miriana Trevisan si è però difesa sostenendo che alcune persone sono dall’inizio della trasmissione nella casa e che pertanto è ragionevole che si siano creati dei legami più forti rispetto ad altri. Il pensiero di Barù Gaetani è chiaro e probabilmente il pubblico lo ama anche per questo. Finora nella casa sta mostrando una sua coerenza anche rispetto a Jessica Selassiè con cui molti sperano possa nascere una storia.

Jessica e Barù a letto insieme?/ Lei: "Gli sono salita sopra, lui era viola..."

Barù Gaetani e lo scontro con Nathaly Caldonazzo

Gherardo “Barù” Gaetani, da lunedì 25 gennaio, al termine della lunga diretta su Canale 5 condotta da Alfonso Signorini, è ufficialmente uno dei tre nominati e candidati alla prossima uscita dalla casa del Grande Fratello VIP. Tutti sappiamo benissimo che la nomination è frutto di un comportamento all’interno del gruppo non tollerato da parte di alcuni o tanti individui, quindi una causa effetto che rivela la propria popolarità e Barù negli ultimi giorni la sua popolarità l’ha vista cadere a picco per alcuni suoi atteggiamenti rivolti con frasi sibilline nei confronti di alcune concorrenti della casa. Che poi l’infelice frase di Nathaly Caldonazzo, la quale l’ha definito gay e misogino per alcune affermazioni di Barù Gaetani nei confronti del pubblico femminile siano pesanti e oltre il lecito e il politicamente corretto è assolutamente vero, ma quella percezione di misoginia non abbastanza velata, l’hanno percepita anche altre donne della casa, come Lulù Hailé Selassié e Miriana Trevisan, motivo per il quale più di una concorrente si augura che Gaetani lasci la casa al più presto, già durante la prossima diretta. Quindi assieme a Nathaly, anche Jessica e la sorella Lulù decidono che per Barù è il momento di affrontare il giudizio del pubblico che deciderà per la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia o meno.

Jessica Selassiè confusa sul rapporto con Barù/ Gianluca Costantino e Antonio Medugno per dimenticarlo?

L’esternazione principale di Gherardo “Barù” Gaetani è stata nei confronti di Delia Duran, dal principino definita un intruso che dovrebbe starsene fuori e risolvere i suoi problemi personali non nella casa, ma nel privato. Tra le frasi che non sono piaciute a Nathaly, una serie di circostanze che l’hanno portata alla sua pesante affermazione, c’è stata la definizione di Barù che la vede come donna “arrapata”, una parola che in sé, in un contesto privato e personale, non avrebbe nulla di scandaloso, buttata lì senza nessuna circostanza e spiegazione appare pesante, una delle tante frase dette su donne del gruppo che Barù poteva evitarsi. Anche se, durante un privato tra loro, l’uomo ammette che le usa con donne, come nel caso di Nathaly, con le quali ama scherzare che ritiene all’altezza di accettare lo scherzo, e di questo in verità Barù Gaetani si è scusato, ma da ora in poi, se dovesse evitare l’eliminazione, dovrà fare di tutto per rendersi più accettato ed evitare parole e frasi imbarazzanti anche scherzose che urtino la sensibilità delle ragazze della casa o del pubblico rosa sui social.





© RIPRODUZIONE RISERVATA