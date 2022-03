Barù Gaetani “Lulù non hai rispetto per le robe degli altri”/ È scontro!

Barù Gaetani: il difficile rapporto con Jessica

Giornate di alte e bassi per la “coppia” formata da Gherardo “Barù” Gaetani e Jessica Selassié. La principessa è evidentemente cotta di Barù, ma il tenebroso nobile non sembra ricambiare del tutto. Jessica, dopo aver dormito insieme al nipote di Costantino Della Gherardesca, ha notato un atteggiamento diverso da parte di Barù: “Adesso, secondo me, si imbarazza”, ha detto a Delia Duran. Nei giorni scorsi, durante il pranzo Jessica si è scatenata a ritmo di musica, infastidendo Barù che l’ha invitata ad assumere un atteggiamento più decoroso. Il richiamo ha irritato la principessa, che ha lasciato la tavola su tutte le furie. Insomma sembra proprio che il loro rapporto sia arrivato a una situazione di stallo: decollerà mai la loro relazione?

Barù è stanco: colpa delle Selassié?

Negli ultimi giorni Barù è apparso stanco e fuori forma: la permanenza dentro casa del Grande Fratello Vip ha spento la sua ironia? Ieri il nobile toscano è stato protagonista di un’accesa discussione con Lulù Selassié, rea di aver tirato fuori i suoi panni ancora umidi dall’asciugatrice: “Non c’è discorso Lulù, dì scusa e basta. Non hai rispetto per le robe degli altri”, ha detto Barù alla principessa, infastidita dal rimprovero. “Ho visto tutte queste cose sommate insieme e ho pensato che magari ce l’avevi con me”, ha replicato la principessa, facendo riferimento ad alcuni episodi dei giorni scorsi. Il nobile ha cercato di farle capire che spesso si è comportata da maleducata, ma alla fine ha dovuto consolare la principessa scoppiata in lacrime.

