Barù Gaetani: “Mi faccio le canne da quando avevo 14 anni”/ Rivelazione al Gf Vip…

Barù Gaetani D’Aragona, dopo aver varcato la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2021, ha preso possesso della cucina. Chef abilissimo, insieme a Jessica Selassiè, si è occupato prima della preparazione del pranzo e poi della cena per festeggiare il compleanno di Sophie Codegoni. Tra un piatto e un altro, Jessica e Barù hanno chiacchierato e non sono mancati i momenti divertenti così come le rivelazioni. Per festeggiare il proprio compleanno, Sophie aveva chiesto una serata sushi. Richiesta accolta dal Grande Fratello Vip che ha fornito ai propri inquilini non solo gli abiti per ricreare un’atmosfera manga, ma anche tutti gli ingredienti per preparare il sushi.

Da amante del sushi, Jessica si è offerta di preparare il tutto con l’aiuto degli altri concorrenti tra cui Barù. Prima di mettersi all’opera, però, mentre controllava tutti gli ingredienti disponibili, la Selassiè ha rivolto una domanda preciusa a Barù che, nel risponderle, si è lasciato andare ad una rivelazione sul passato.

Barù Gaetani e la confessione a Jessica Selassiè

In cucina, prima di cominciare la preparazione della cena per il compleanno di Sophie Codegoni, Jessica Selassiè, a Barù Gaetani, ha rivolto una domanda specifica. “Sai rullare il sushi?”, è stata la domanda che ha fatto la Selassiè al nipote di Costantino Della Gherardesca. La risposta di Barù ha spiazzato, ma anche divertito la sorella più grande delle Principesse Selassiè.

“Mi faccio le canne da quando avevo 14 anni. Secondo te non so rullare il sushi?”, ha prontamente ribattuto Barù scatenando le risate di Jessica, ma anche di Eva Grimaldi, presente in cucina in quel momento.

Barù “mi faccio le c4nne da quando ho 14 anni secondo te non so rollare?” IO STESA #gfvip pic.twitter.com/MH5JGNMj9y — Ruth ♄ (@xcinefilax) December 21, 2021





