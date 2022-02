Barù Gaetani, morta la nonna/ Lutto al GF Vip: “Sono triste, ero molto legato a lei”

Barù Gaetani nella Casa del Grande Fratello Vip sta vivendo ore di profondo dolore per via della morte di sua nonna. La notizia al nobile toscano è stata comunicata dagli autori del reality show nella serata di sabato 5 febbraio 2022 in confessionale e, inevitabilmente, l’uomo ne è stato rattristato, tanto che ha deciso di aprirsi e di sfogarsi con Soleil Sorge nel corso di una chiacchierata in bagno.

Sono state queste, nel dettaglio, le parole con cui Barù si è rivolto alla ragazza, riprese da Biccy.it: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso. Sì l’ho saputo, ma tranquilla per me, grazie davvero comunque”.

BARÙ GAETANI IN LUTTO PER LA MORTE DELLA NONNA: “PERSONA DI LARGHISSIME VEDUTE”

In seguito, Barù Gaetani si è confidato anche con Davide Silvestri, ma, malgrado il lutto subìto, non si è allontanato dagli altri e ha preso parte alla serata musicale organizzata dal GF Rock Star party. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha speso, anche in passato, parole decisamente importanti e al miele nei confronti della sua famiglia, trascritte da Biccy.it.

“Ho avuto dei familiari splendidi e super inclusivi – ha asserito –. Ad esempio, nessuno mi ha mai detto di non andare con gli uomini, non hanno pregiudizi o schemi mentali retrogradi. Sono cresciuto in una famiglia molto aperta in questo senso. Se avessi voluto fidanzarmi con un maschio, per loro sarebbe stata normalità. Lo descriverei come un ambiente gay friendly, il mio padrino è gay. Da mia nonna a tutti gli altri, sono persone di larghissime vedute e con una visione del mondo davvero giusta”.

