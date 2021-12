Barù Gaetani, nipote Costantino della Gherardesca: perchè sono parenti?/ Figli di…

Barù Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona è il nipote di Costantino della Gherardesca. In pochi erano a conoscenza del grado di parentela tra il conduttore e il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Barù, all’anagrafe Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, è nato in una famiglia nobile proprio come Costantino della Gherardesca. Tra i due c’è un rapporto non solo di origine familiare, ma anche una bellissima amicizia visto che hanno pochi anni di differenza. Barù e Costantino, infatti, hanno studiato entrambi presso lo stesso collegio svizzero. Poi nel 1995 Barù ha lasciato la Svizzera per trasferirsi con la madre e la sorella sul lago Tahoè, tra il Nevada e la California.

Di conseguenza Barù e Costantino della Gherardesca si sono cominciati a vedere di meno, ma non si sono mai persi di vista. I due, infatti, si sono ritrovati insieme nella prima edizione di Pechino Express dove hanno partecipato insieme proprio come zio e nipote classificandosi al terzo posto.

Barù Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona e Costantino della Gherardesca: parenti e amici

Costantino della Gherardesca e Barù Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona hanno conquistato una buona parte del pubblico di Pechino Express diventando una delle coppie più amate. Ma cerchiamo di capire meglio da dove deriva il loro grado di parentela. Classe 1977, Costantino della Gherardesca è imparentato alla famiglia del conte Ugolino, ma anche a quella di Gaetani dell’Aquila d’Aragona, la stessa casata di Bonifacio VIII. Costantino, infatti, è nato dalla relazione tra Costanza della Gherardesca e Alvin Verecondi.

Proprio la mamma di Costantino della Gherardesca è stata sposata con Niccolò Gaetani dell’Aquila d’Aragona, ma il matrimonio è stato annullato. Il patrigno Niccolò si è poi risposato con la contessa Marilù Magistrati. Barù Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, invece, è figlio di Olimpia Gaetani dell’Aquila e padre non pervenuto e per questo motivo porta il cognome della mamma.

