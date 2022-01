Barù Gaetani prende le distanze da Jessica Selassiè/ “Non le consiglio di…”

Barù Gaetani sta instaurando un rapporto speciale con Jessica Selassiè. I due appaiono complici, scherzano e sembrano più che mai affiatati. Una frase della principessa però ha mandato su tutte le furie Barù. Jessica ha infatti detto a Barù: “Tua mamma è albina”. Barù non ha gradito queste parole e ha prontamente replicato: “Non parlare così di mia madre”. La principessa però gli ha fatto notare che era stato lui a rivelare quel particolare sulla madre: “Ma l’hai detto tu che tua mamma è albina e quindi tu sei delicato”. Barù però è irremovibile: “Non accetto insulti a mia madre”. Sui social in molti pensano che la risposta di Barù fosse ironica e scherzosa anche considerando il rapporto che ha stretto con Jessica Selassiè. Altri invece credono che la risposta fosse più in tono arrabbiato e di conseguenza l’espressione offensiva.

Sophie delusa da Jessica/ "Io fessa in amicizia. Vista completamente nuda mentre..."

Jessica e Barù Gaetani trascorrono molto tempo assieme e in molti credono che tra loro possa esserci qualcosa in più di una semplice amicizia. I diretti interessati per il momento non hanno fornito ulteriori dettagli anche se non è da escludere che il loro rapporto possa fare un passo in avanti. In tanti li vedrebbero bene insieme, e anche nella casa Lulù è dello stesso parere: vedrebbe bene Barù insieme a sua sorella. Poche ore fa, parlando della love boat e della possibilità di cenare con qualcuna, Lulù ha colto la palla al balzo facendo una proposta a Barù Gaetani: “Perché non ci vai con la principessa…”. Barù ha subito risposto: “Con tua sorella? Guarda, per lei non le consiglio di frequentarmi, non sono adatto Lulù. Solo problemi… Io ci andrei con Giucas”. Lulù ha provato a fargli cambiare idea: “Macchè, sei un tesoro tu, secondo me invece sì”.

Jessica Selassiè/ Sta nascendo l'amore con Barù? Ma il food blogger è criptico...

Barù Gaetani commenta il comportamento di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge: “Siete due iene”

Entrato assieme a Nathalie Caldonazzo, il nobile nipote di Costantino della Gherardesca, zio con il quale ha accettato di partecipare in passato al celebre programma reality on the road ‘Pechino Express’, di nome completo fa Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è un food influencer specializzato in vini, ha un carattere che non ama polemiche, anche se, come lo zio, adora il rispetto reciproco. La sua vera identità è attualmente nascosta nella sua calma, nessuno ha minato la sua tranquillità, non si inciucia e non si abbandona a giochetti di bassa lega, insomma, nel suo tran tran quotidiano ama stare con gli amici nella casa, in palestra, un piscina o ai fornelli.

Barù, massaggio hot a Jessica Selassié/ "Sei soddisfatta?", lei "non pienamente..."

Barù Gaetani si è però recentemente abbandonato al primo bilancio inquadrando le persone attorno a lui, mettendo in risalto alcune figure che lo ispirano di più rispetto a quelle dalle quali si guarda le spalle. Tra di queste troviamo Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, parlando con Katia e Soleil, ricordando l’attitudine di cartomante di ‘Barù’ secondo lei ha già capito come stanno le cose. Non è il primo al quale Sophie non sta simpatica di primo acchito, una ragazza sempre all’interno di flirt mal gestiti, strategie e doppi giochi, lo sanno bene gli amanti del reality sul web, e Barù Gaetani, sentendo i discorsi tra la Ricciarelli e la Sorge, sorridendo le ha detto ‘siete due iene’!



© RIPRODUZIONE RISERVATA