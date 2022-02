Barù Gaetani “rutta fuori casa”, rimproverato dalla regia/ Il gesto trash divide i social…

Barù Gaetani si è reso protagonista di un gesto poco elegante nella casa del Grande Fratello Vip. La produzione del reality è stata costretta ad intervenire richiamando seriamente il concorrente. Barù Gaetani si è lasciato andare a dei rumori particolarmente molesti facendo dei gesti inequivocabili con la bocca. Dalla regia si è udita una voce femminile richiamarlo all’ordine: “Barù”. Prima si è lasciato andar e ad una risata fragorosa, poi ha replicato: “Non si può ruttare nemmeno fuori ora? Non lo so, veramente”. Su Twitter, l’opinione pubblica si è spaccata. Da un lato c’è chi ha commentato in modo divertito la “digestione rumorosa” del concorrente. Dall’altro invece c’è chi lo ha invitato a essere più rispettoso per i telespettatori e per i suoi compagni d’avventura rimproverandolo di non avere nulla di nobile.

Qualche settimana fa Barù si era reso protagonista di un altro siparietto di questo tipo mentre si trovava in giardino assieme a Davide Silvestri e Soleil Sorge. Barù, per scherzare, ha prima digerito pubblicamente davanti agli altri e poi è rientrato in casa quasi come se nulla fosse, lasciando visibilmente spiazzato Davide che aveva esclamato senza mezza parole: “Ma che schifo fa”. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha saputo catalizzare l’attenzione dei telespettatori su di sé. Molti lo amano ma alcuni lo trovano anche irrispettoso.

Pian piano si arriva alla fine del programma, per questo motivo si accendono gli animi tra gli inquilina della casa più seguita dagli italiani. Noto al pubblico per la sua schiettezza, che spesso sfocia in uscite di cattivo gusto, Barù è un personaggio controverso all’interno della casa del Grande Fratello. Al centro di varie polemiche a causa del suo atteggiamento, l’ultima volta ha avuto dei problemi per delle affermazioni fatte sulla cantante Noemi. I commenti hanno dato vita a un vero e proprio caos mediatico, che ha diviso il pubblico a casa e i suoi fan. Barù è stato accusato dagli altri concorrenti di prendere in giro Jessica, che ha confessato di avere una cotta per lui. In questi giochi di sguardi si è già creato un triangolo amoroso, che ha visto come protagonista sia Jessica sia Delia, tra loro è scaturita una forte gelosia per attirare l’attenzione del giovane nobile. Sembra proprio che agli occhi degli altri concorrenti della casa i due formino una vera e propria coppia, a loro il responso sulla loro relazione, sarà solo un gioco?

Il pubblico si divide su questo personaggio complicato, sfacciato e sincero che supera spesso i limiti del politicamente corretto per affermare le sue idee all’interno della casa. Questo suo carattere ha portato anche diversi scontri con gli altri compagni della casa, spesso indignati o infastiditi dai suoi atteggiamenti. Durante l’ultima puntata nessun concorrente è stato eliminato, ma Barù è stato mandato in nomination dai suoi stessi compagni che hanno deciso per diversi motivi di metterlo alla prova del televoto. Vedremo chi riuscirà a resistere sino alla finale della sesta edizione del GF Vip, ancora ricco di numerose emozioni e colpi di scena per tutti i partecipanti. L’avventura di Barù finirà con questa nomination? Saranno i fan a decidere le sorti del giovane, che appare carico e pronto ad arrivare sino alla fine del programma, che andrà in onda il 14 marzo con la grande finale, che conta già di due candidate: Delia e Lulù.



