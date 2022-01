Barù Gaetani/ Salvo al televoto ma a rischio squalifica? Gli autori lo rimproverano!

Barù è sicuramente l’outsider di questa edizione del Grande Fratello Vip. Lo chef è senza freni, totalmente spontaneo e questo lo porta ad essere spesso a dire parole e frasi senza filtri, che lasciano gli altri concorrenti sbigottiti. Parole che hanno portato gli autori a rimproverarlo in un confessionale. A prova di ciò il fatto che, proprio dopo il colloquio con gli autori, Barù abbia lasciato il confessionale, sbottando: “Se non posso fare le mie battute me ne vado a casa, che ca*zo mi avete chiamato a fare, il democristiano?” Di certo il suo modo di fare, al momento, sembra piacere molto al pubblico del Grande Fratello, tuttavia potrebbe cadere in qualche gaffe che potrebbe non essergli perdonata. (Aggiornato da Anna Montesano)

Barù al televoto: a rischio eliminazione?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Barù è finito in nomination. A nominarlo è stata Miriana dando come motivazione che non riesce ancora a parlargli e a capirlo. Barù non può fare a meno di condividere il pensiero della Trevisan, ma in realtà come ha spiegato lo chef non hanno mai avuto un argomento in comune, il problema principale per il gieffino è che non capisce quando la showgirl parla. Comunque c’è già a chi Barù non piace e ha ricevuto altri due voti da Giucas e Sophie. Barù per quanto riguarda le sue preferite ha le idee chiare, difatti si trova in sintonia con Katia, Soleil e Manila. Tra un ballo e un altro le tre gieffine si spostano nella stanza di Katia e fra una risata e l’altra finiscono per commentare in modo ironico alcuni concorrenti e alcune situazioni che si sono create nella Casa. Per divertirsi decidono di allestire un talk show con l’intento di intervistare i Vip e Barù sta al gioco.

Dopo la deludente intervista fatta a Gianmaria, arriva il turno di Barù. Complice il vischio, al momento di scambiarsi gli auguri del Nuovo Anno, lo chef ha baciato Katia, ma alla domanda perché lei e non qualcun altro, Barù ha risposto che avrebbe piacevolmente baciato anche Manila e Soleil. I quattro proseguono con l’intervista e Katia fa notare come il comportamento del Vip sia cambiato a soli pochi giorni di permanenza nella Casa, trasformandosi in una persona simpatica e divertente. All’inizio ha spiegato Barù è stato assalito dall’ansia, che lo ha frenato, poi con il trascorrere dei giorni ha preso confidenza con alcuni gieffini e questo lo ha aiutato a entrare nel meccanismo di gioco e a mostrarsi per come è realmente.

Barù a rischio, amicizia in bilico

Le tre concorrenti sono preoccupate perché questa settimana Barù è al televoto e non è detto che non ci finisca di nuovo, perderlo ora sarebbe un peccato, difatti si mostrano dispiaciute perché non sono pronte a fare a meno di una persona gradevole come lo chef. Barù confida che le tre donne sono le sue preferite e a riguardo sembra avere le idee chiare. A quanto pare è bastato poco tempo per consolidare una forte amicizia, da subito tra i quattro si è creata una sintonia che li rende uniti, ma all’orizzonte avanza minaccioso il televoto che potrebbe mettere fine alla consolidata amicizia.

Barù nuovo idolo del pubblico del Gf Vip

Barù piace al pubblico è già è diventato un idolo del web. Pochi giorni fa ha confessato a Katia che gli autori del GF lo stiano spingendo tra le braccia di qualche gieffina. Qualcuno ha già fatto il nome di Jessica delusa dal comportamento di Basciano. Barù d’altronde gradisce la compagnia della Selassiè. Oltretutto anche Adriana Volpe con un tweet ha messo all’erta la principessa scrivendo: “Jessica guardati bene intorno… secondo me chi ti guarda c’è… inizia per B e non è Basciano“. Allo chef non sta simpatica la Caldonazzo, qualche giorno fa Nathaly ha raccontato che prima di entrare nella Casa ha contattato Barù inviandogli un messaggio diretto su Instagram e alla domanda se fosse emozionato di iniziare la sua avventura al GF, ha ricevuto dal diretto interessato una risposta secca: “No, ciao!“



