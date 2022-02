Barù Gaetani “Sei una roba tipo… uno scarafaggio”/ La replica a Jessica

Barù Gaetani e Jessica Selassié: i due si pungono a vicenda

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Barù Gaetani continua a subire il fascino di Jessica Selassié ma non sembra voler cedere. Ormai mancano poche settimane alla fine del reality ed il foodblogger resta fermo nelle sue posizioni. C’è chi sostiene che il suo atteggiamento sia dovuto ad uno scarso interesse nei confronti della bella principessa etiope e chi invece crede che sia solo una questione di pudore e di timidezza che impedisce all’uomo di lasciarsi andare. Fatto sta che anche negli ultimi giorni Jessica ha continuato a provocarlo scatenando la reazione di Barù: “Sei un essere fastidioso, te lo ha mai detto qualcuno?”, l’ha punta lui.

Jessica, di contro, ha replicato svelando che è il primo a dirle una cosa simile: “Sei una roba tipo… uno scarafaggio”, ha proseguito Barù, “sai le mosche che ronzano intorno?”. Manila Nazzaro, infastidita dal paragone, è però intervenuta in difesa della ragazza: “Scarafaggio è una cosa, mosche un’altra, deciditi se volano o stanno a terra”. “Un moscerino nell’orecchio, che fastidio!”, ha allora rilanciato il Vippone.

Barù Gaetani, la frecciatina a Lulù

Jessica Selassié è stata al gioco di Barù Gaetani ed in modo quasi glaciale ha commentato: “Continui a perdere sempre punti, te lo dico… Di questo passo non vincerai mai”. La replica della principessa però ha avuto come effetto un avvicinamento dell’uomo che l’ha abbracciata affettuosamente lasciandosi andare ed elencandole le attenzioni avute nei suoi confronti. Successivamente, dopo un tentativo vano della ragazza di andare via, Barù è riuscito con un gesto ad attrarla nuovamente a sé.

Dopo essersi allontanata di qualche passo, Barù ha chiesto consigli a Manila su come trattarla: “Come devo fare? Cambio tattica? Comunque è tutta colpa di Lulù che prima la stressa e poi se la prende con me”, ha proseguito l’esperto di food and wine. A proposito di Lulù, Barù nelle passate ore si è trovato nel bel mezzo di una lite tra sorelle ed a farne le spese sarebbe stato proprio lui. La fidanzata di Manuel avrebbe raggiunto il nipote di Costantino Della Gherardesca in camera pregandolo di parlare con la Vippona: “Jessica sta piangendo!”. In quella circostanza però Barù ha reagito asserendo che le lacrime della Selassié non sarebbero state provocate certamente da lui.

