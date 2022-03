Barù Gaetani, “Stavo per baciare Jessica”/ Sui social serpeggia il dubbio che…

Barù Gaetani ci ha regalato un colpo di scena inaspettato. Il gieffino ha svelato di essere stato sul punto di baciare Jessica Selassiè ma che qualcosa lo ha portato poi a desistere. Durante la notte infatti Sophie Codegoni e Soleil Sorge avrebbero architettato uno scherzo ai suoi danni. Mentre Barù si trovava in camera con Jessica, le due ragazze gli avrebbero rotto delle uova in testa. Barù è corso subito a farsi la doccia per rimuovere i pezzi di uova e a Soleil che lo aspettava fuori ha confidato: “La povera Jessica la stavo per baciare. Giuro! Mi hanno rovinato il bacio”. Sophie si è mostrata incredula mentre Soleil rideva. In molti però hanno pensato che fosse stata solo una battuta.

D’altronde sono trascorsi mesi senza che tra i due sia successo nulla. C’è stato solo un avvicinamento sospetto e dei massaggi ma nulla di più. Nelle ultime ore, Barù ha anche ammesso di aver pensato di fare una strategia alleandosi con Davide Silvestri, Soleil Sorge e Giucas Casella. La povera Jessica Selassiè sarebbe pertanto stata esclusa. Il web si è scagliato contro Barù e ritiene che il nobile toscano stia solo prendendo in giro Jessica. A meno di due settimane dalla fine del programma, in tanti sperano ancora che possa sbocciare l’amore tra i due inquilini della casa più spiata d’Italia anche se per il momento Barù non sembra intenzionato a cedere alle lusinghe di Jessica.

Tra Barù Gaetani e Jessica Selassiè cala il gelo

Nelle scorse ore Barù Gaetani e Jessica Selassiè sono apparsi ai ferri corti. Jessica non ha mai nascosto di sentirsi attratta da Barù anche se ha notato un cambio di atteggiamento da parte sua. Barù si è mostrato più distaccato e tra loro è calata la freddezza. Durante un pranzo, Barù ha richiamato la principessa colpevole di essersi messa a ballare in modo provocante mentre si trovava a tavola: “Siamo a tavola a pranzo, comportati bene un po’ di decoro. Un minimo di contegno”. Jessica però è andata su tutte le furie e ha sbottato indispettita: “Senti chi parla poi. Vai a ca**re. Sì, lascio il piatto così, mangialo tu e non mi rompere le pa**e”. Jessica si è alzata e si è allontanata daalla tavola mentre Barù continuava a chiedersi cosa non andasse.

Il loro rapporto è stato sempre caratterizzato da alti e bassi. I due erano apparsi complici all’inizio e in molti avevano sperato che tra loro potesse nascere qualcosa. Gli ultimi fatti però denotano una mancanza di interessa da parte di Barù che sembra essersi solo approfittato del sentimento che Jessica provava nei suoi confronti. Barù ha illuso Jessica con i suoi modi e la principessa ci è cascata. D’altronde anche Lulù l’aveva più volte messa in guardia dicendole di fare attenzione. Cosa succederà quando scoprirà d essere stata tradita?



